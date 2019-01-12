Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа

12 января 2019, 05:47

Запрет введен на въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", первую смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии врачи зафиксировали 24 декабря 2018 года в Батуми. К 10 января число умерших от свиного гриппа в стране достигло 13 человек, Служба спасения была переведена на чрезвычайный режим работы.

"Свиной грипп" (другие названия: "мексиканский грипп", "грипп Калифорния") - условное наименование опасного инфекционного заболевания, которое вызывается пандемичными штаммами вируса гриппа серотипа C и подтипов серотипа А, говорится в опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла" статье "Свиной грипп".

Ограничения на пересечение границы с Грузией введены на два месяца, сообщается на сайте Службы государственной безопасности Абхазии. "Мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека", - говорится в сообщении.

В этом сезоне в Абхазии была проведена вакцинация более трех с половиной тысяч человек. Однако, чтобы обезопасить все население от гриппа, нужно, чтобы процедуру прошло хотя бы 50% жителей, со ссылкой на главного санитарного врача республики Людмилу Скорик пишет "Спутник-Абхазия".

Напомним также, что с 11 января Совет безопасности Южной Осетии приостановил работу пунктов пропуска на границе с Грузией.