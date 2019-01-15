Число умерших от свиного гриппа в Грузии достигло 17 человек

15 января 2019, 17:01

В реанимационных отделениях больниц Грузии остаются 42 заболевших гриппом, чье состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщила начальник департамента Минздрава Грузии.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 14 января число умерших от гриппа H1N1 в стране достигло 16 человек, последним умершим был десятимесячный ребенок.

Служба спасения в Грузии переведена на чрезвычайный режим работы, зимние каникулы в школах и детских садах продлены до 18 января.

Семнадцатый по счету летальный случай после заражения вирусом гриппа H1N1 подтвержден лабораторным исследованием, сообщил сегодня министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

По словам министра, тенденция заболеваемости гриппом снижается - на сегодняшний день фиксируется 253 случая на сто тысяч человек, снизилось и количество вызовов "скорой помощи". "Но это не дает нам возможности расслабиться: снижение количества заболеваний не означает, что болезнь стала протекать легче. Болезнь протекает так же тяжело, как и раньше", - перевел слова Сергеенко в эфире "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла"

Вакцинация против вируса гриппа ни в одной стране мира не входит в число обязательных прививок, люди делают прививки от гриппа добровольно, указал руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. В Грузии не было поводов для "паники и ажиотажа" в связи с активизацией вируса гриппа, сказал чиновник в эфире "Рустави 2".

В Грузии свиным гриппом болеют около девяти тысяч человек. Состояние 42 пациентов врачи оценивают как тяжелое, эти люди проходят лечение в реанимационных отделениях, приводит сегодня данные главы департамента здравоохранения Минздрава Грузии Марины Дарахвелидзе "Спутник-Грузия".

Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе распорядился выдавать бесплатно препарат "Тамифлю" всем жителям страны в случае его назначения врачом в целях снижения заболеваемости гриппом.