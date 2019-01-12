Число умерших от свиного гриппа в Грузии выросло до 15 человек

12 января 2019, 04:32

Двое мужчин скончались от свиного гриппа в Кутаиси и Аджарии. В результате общее число умерших от последствий гриппа H1N1 достигло 15 человек. Сдержать эпидемию гриппа невозможно, однако вакцинация позволяет избежать тяжелых последствий, сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями.

Как информировал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 10 января число умерших от гриппа H1N1 в стране достигло 13 человек, а служба спасения была переведена на чрезвычайный режим работы.

В Грузии за последние сутки от вируса гриппа H1N1 скончались два человека, и общее число умерших, у кого лабораторно подтверждено заболевание этим вирусом, составило 15 человек, сообщил 11 января на брифинге руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, в больницах скончались двое мужчин 65 и 27 лет. Но эпидемии в Грузии нет, в ближайшее время показатели заболеваемости или сохранятся на нынешнем уровне, или будут снижены, отметил Гамкрелидзе, пояснив, что для Грузии эпидемия гриппа составляет 500 случаев на 100 тысяч человек населения.

По данным пресс-службы клиники "Эвекс", молодой человек скончался в результате осложнений от вируса гриппа H1N1 в Кутаиси (регион Имерети) 10 января, поскольку поздно обратился в больницу. По словам министра здравоохранения и социальной защиты Аджарии Заала Микеладзе, пожилой мужчина скончался 11 января в Батуми из-за осложнений от свиного гриппа, передает "Sputnik-Грузия".

Всем гражданам Грузии пообещали бесплатную выдачу противовирусного препарата

По решению премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в целях снижения заболеваемости гриппом препарат "Тамифлю", направленный против этого вируса, будет выдаваться бесплатно всем жителям страны в случае его назначения врачом, сообщили в пресс-службе правительства Грузии корреспонденту "Кавказского узла".

"Соответственно по решению главы правительства министерство здравоохранения обеспечит, чтобы в определенный период - во время пика, "Тамифлю" бесплатно получили все, у кого есть назначение врача", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время стоимость этого препарата в аптеках достигает 95 лари (примерно 35,7 доллара), и прежде он бесплатно выдавался беременным и социально незащищенным жителям страны.

Количество заболеваний гриппом к 11 января снизилось, заявил директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхеидзе на брифинге, который транслировался в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Так, по его словам, в Центральную детскую больницу имени Иашвили в первую неделю января обратилось 405 пациентов, болеющих гриппом и гриппоподобными заболеваниями, в то время как в последнюю неделю декабря 2018 года количество обратившихся достигало 483. На утро 11 января в этой больнице стационарное лечение проходили 63 ребенка.

В настоящее время в департаменте критической медицины лечатся три человека, они находятся в стабильном состоянии, у двоих из них в результате гриппа развилось воспаление легких, сообщил Чхеидзе.

Исходя из данных прошлых лет рост заболеваемости ожидается в феврале-марте, добавил он.

Министр перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко 10 января на брифинге сообщил, что, несмотря на снижение числа случаев заболевания гриппом, болезнь протекает тяжело у инфицированных. По данным на 10 января, были госпитализированы 845 человек, в реанимационном отделении проходило лечение 44 человека.

Вакцинация не сдерживает эпидемию гриппа, заявил врач

Эпидемию гриппа сдержать невозможно, и проводимая вакцинация направлена на превенцию тяжелых последствий, заявил "Кавказскому узлу" заместитель главы Национального центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.

По его словам, в Грузии прошли вакцинацию более 56 тысяч человек, из них примерно 41 тысяче сделали бесплатную вакцинацию по государственной программе для людей высокого риска, среди которых беременные, дети, ВИЧ-инфицированные, больные гепатитом С и врачи.

"Эпидемию гриппа сдержать невозможно. Есть страны, в которых вакцинируют 50-60 процентов населения и есть эпидемия гриппа. Вакцинация не сдерживает эпидемию гриппа, она защищает от тяжелых последствий у людей, которые могут заразиться гриппом и у них не будет тяжелых последствий", - сказал Имнадзе.

Он привел в пример США, где в 2018 году во время циркуляции вируса гриппа H1N1, по официальны данным, погибло 80 тысяч человек.

По словам Имнадзе, власти страны для предотвращения эпидемии могут предложить только всеобщую вакцинацию, бесплатную медицинскую помощь и бесплатную выдачу противовирусных препаратов. При этом с октября 2018 года ежедневно сообщилось о проведении бесплатной вакцинации, предоставлялась информация о циркулирующих в стране вирусах группах, извещалось о начале роста заболеваний.

"Все, что было нужно сделать, сделано", - заверил доктор.