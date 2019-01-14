Подтвержден шестнадцатый случай смерти от свиного гриппа в Грузии

14 января 2019, 20:01

Десятимесячный ребенок скончался в Грузии от свиного гриппа. В результате общее число умерших от последствий гриппа H1N1 достигло 16 человек. При этом врачи фиксируют снижение заболеваний вирусом гриппа в стране.

Как писал "Кавказский узел", первая смерть от свиного гриппа в наступившем сезоне в Грузии была зафиксирована 24 декабря 2018 года в Батуми. К 12 января число умерших от гриппа H1N1 в стране достигло 15 человек. Служба спасения в Грузии переведена на чрезвычайный режим работы, зимние каникулы в школах и детских садах продлены до 18 января.

Ребенок умер в результате вируса гриппа в одном из регионов страны в субботу, 12 января. Но о случившемся стало известно сегодня. В результате лабораторных исследований было подтверждено, что до проявления вируса у ребенка была корь, что осложнило его состояние здоровья, передает со ссылкой на Минздрав Грузии грузинский Первый канал.

В стране фиксируется снижение заболеваний вирусом гриппа, сообщил сегодня руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, подтвердив, что количество скончавшихся от свиного гриппа в Грузии достигло 16 человек.

"В стране циркулирует вирус гриппа H1N1, и все смерти, связанные с этим вирусом, лабораторно подтверждены", - заявил Амиран Гамкрелидзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

По его словам, в настоящее время показатель заболеваний вирусом гриппа - 253 случая на сто тысяч человек (10 января этот показатель составлял 256 заболевших гриппом на сто тысяч человек). Также, по словам Гамкрелидзе, незначительно снизилось количество больных, помещенных в стационар с тяжелыми респираторными заболеваниями и количество людей, проходящих амбулаторное лечение.

Заместитель министра перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Майя Лагвилава в эфире телекомпании сообщила, что 783 человека бесплатно получили противовирусный препарат "Тамифлю", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в целях снижения заболеваемости гриппом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе распорядился выдавать бесплатно препарат "Тамифлю" всем жителям страны в случае его назначения врачом.