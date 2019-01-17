ОНК признала состояние Гриба пригодным для условий СИЗО

17 января 2019, 15:12

Павел Гриб не жалуется на условия содержания в ростовском СИЗО, а его состояние здоровья не мешает находиться под арестом, сообщил сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Павел Гриб обвиняется в подстрекательстве к совершению теракта знакомой жительницы Кубани. 21 декабря 2018 года суд отказался отпустить его из СИЗО по состоянию здоровья.

Павел Гриб, по словам его отца, имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. Европейский суд по правам человека дважды, в сентябре и декабре 2018 года, требовал от России доложить о состоянии здоровья Гриба. После того, как 12 октября 2018 года к нему не были допущены украинские врачи, Украина обвинила Россию в намеренном вреде здоровью Павла Гриба. 10 января Евросоюз потребовал от России освободить Павла Гриба, заявив, что тот нуждается в специализированной медицинской помощи.

Павел Гриб своевременно получает необходимые препараты и не нуждается в неотложной госпитализации, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис. По его словам, ОНК с письменного согласия Павла Гриба запросила информацию о состоянии здоровья арестованного, и оно оказалось удовлетворительным. Оснований, препятствующих содержанию под стражей и участию в судебных заседаниях, не выявлено, подчеркнул Петрашис.

"Жалоб и замечаний по условиям содержания, качеству и своевременности оказания медицинской помощи от него не поступило. Так же, как и жалоб на отношение со стороны сотрудников ФСИН", - сказал он после визита членов комиссии в СИЗО-4, где содержится Павел Гриб. Петрашис добавил, что Павел Гриб содержится в двухместной камере для некурящих, где есть все необходимое, в том числе холодильник и телевизор, передал сегодня "Интерфакс".

Павлу Грибу стало плохо на одном из недавних судебных заседаний, и на слушаниях 18 января эта ситуация может повториться, сказала его адвокат Марина Дубровина. "Состояние здоровья Павла Гриба вызывает опасения у родных и близких. К врожденным заболеваниям и болезнями ребенка-чернобыльца добавились новые заболевания", - процитировал сегодня Дубровину ТАСС.

Павел Гриб почувствовал себя плохо на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда 12 декабря 2018 года. Сотрудники скорой помощи заявили о необходимости обследовать его, и суд перенес заседание.

Новости о влиянии на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа украинских событий собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле" размещена биография Павла Гриба.