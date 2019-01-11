Павел Гриб на заседании суда, 15 ноября 2018 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

11 января 2019, 10:46

Евросоюз потребовал освободить Павла Гриба

Гражданину Украины Павлу Грибу, который находится под стражей в Ростове-на-Дону, должна быть оказана необходимая помощь врачей, заявил 10 января Европейский союз.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря 2018 года на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда Павел Гриб, обвиняемый в подстрекательстве к совершению теракта знакомой жительницы Кубани, почувствовал себя плохо. Сотрудники скорой помощи заявили о необходимости обследовать его, и суд перенес заседание. 18 декабря его адвокат сообщила, что Европейский суд по правам человека затребовал у властей России информацию о состоянии здоровья и лечении Гриба. 21 декабря суд отказался отпустить Гриба из СИЗО по состоянию здоровья.

По словам отца Павла Гриба, его сын имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. 12 сентября 2018 года Европейский суд по правам человека потребовал от России сообщить о состоянии здоровья Гриба. После того, как 12 октября к нему не были допущены украинские врачи, Украина обвинила Россию в намеренном вреде здоровью Павла Гриба.

Павел Гриб имеет инвалидность и удерживается российскими властями без предъявления конкретных обвинений, заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич. "Европейский Союз ожидает, что он будет незамедлительно освобожден из-под стражи и получит специализированное медицинское лечение, в котором он нуждается. Во время содержания под стражей к нему должны допускаться украинские врачи, как того требует недавнее предписание Европейского суда по правам человека", - сказано в заявлении Косьянчич, опубликованном 10 января на сайте представительства Европейского союза в России.

Новости о влиянии на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа украинских событий собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Эхо Украины на Кавказе". Также на "Кавказском узле" опубликована биография Павла Гриба.

Примечание:

"Суд по делу Павла Гриба начал допрос ключевого свидетеля", "Суд отклонил жалобу прокуратуры по делу Павла Гриба", "Арест Павла Гриба продлен на полгода".

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