Суд отказался отпустить Гриба из СИЗО по состоянию здоровья

22 декабря 2018, 03:48

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону не согласился изменить на домашний арест меру пресечения гражданину Украины Павлу Грибу, обвиняемому в склонении к терроризму жительницы Краснодарского края, несмотря на его жалобы на недомогание. Обвиняемый нуждается в высококвалифицированном обследовании и лечении, считает его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря на заседании Северо-Кавказского окружного военного суда Павел Гриб, обвиняемый в подстрекательстве к совершению теракта знакомой жительницы Кубани, почувствовал себя плохо. Сотрудники скорой помощи заявили о необходимости обследовать его, и суд перенес заседание на 21 декабря. 18 декабря его адвокат сообщила, что Европейский суд по правам человека затребовал у властей России информацию о состоянии здоровья и лечении Гриба.

По словам отца Павла Гриба, его сын имеет инвалидность и должен постоянно принимать лекарства. 12 сентября Европейский суд по правам человека потребовал от России сообщить о состоянии здоровья Гриба. После того, как 12 октября к нему не были допущены украинские врачи, Украина обвинила Россию в намеренном вреде здоровью Павла Гриба.

Очередное судебное заседание по делу Гриба состоялось 21 декабря, передает корреспондент "Кавказского узла".

Оно началось с допроса ключевой свидетельницы по делу Татьяны Ершовой и ее матери Натальи Ершовой. Их допрос в течение почти четырех часов проходил в закрытом режиме, судья попросил удалиться из зала всех, кроме участников процесса.

Затем гособвинитель Алексей Ханеня попросил исследовать дополнительные доказательства. С разрешения судей было оглашено постановление Центрального районного суда Сочи от 21 июня 2017 года, которым было дано разрешение на прослушку телефонных переговоров Ершовой, детализацию ее телефонных соединений, получение компьютерной информации и наблюдение за ней в течение 180 суток. Также было зачитано постановление Октябрьского районного суда Краснодара от 5 октября 2017 года, который позволил провести обыск в квартире Ершовой в целях изъятия «носителей информации, рукописных записей и других предметов, имеющих значение для дела».

Прокурор также огласил протокол задержания Павла Гриба, согласно которому он был задержан в 22.10 мск 25 августа 2017 года в городе Ярцево Смоленской области. По словам гособвинителя, в протоколе Гриб признал свою вину и заявил следователю, что в услугах переводчика он не нуждается.

Трое оперативников уголовного розыска на заседании суда по делу Гриба 6 декабря рассказали о его задержании в Смоленской области. Сам Гриб заявил, что был задержан другими людьми в белорусском Гомеле.

Адвокат Гриба Марина Дубровина попросила приобщить к делу медицинское заключение, проведенное доктором медицинских наук из Украины Павлом Притулой на основании результатов обследования подсудимого в Ростове-на-Дону. Она отметила, что Притула наблюдал Гриба на Украине с юного возраста, задолго до задержания. В его заключении говорится, что «в условиях нахождения Гриба в СИЗО такое состояние здоровья грозит появлением внутреннего кровотечения».

В связи с этим Дубровина попросила изменить меру пресечения Павлу Грибу на домашний арест. Адвокат указала на то, что сторона обвинения представила все доказательства, допросила всех свидетелей со своей стороны, поэтому Гриб не сможет «уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей». Дубровина отметила, что на протяжении года и четырёх месяцев Гриб находится под стражей, несмотря на плохое состояние здоровья, и напомнила, что Европейский суд направил в адрес России запрос о состоянии здоровья Гриба.

Гособвинитель «не усмотрел оснований» для изменения меры пресечения Грибу, сославшись на поступившие в суд документы из следственного изолятора, в которых состояние здоровья арестованного было названо «удовлетворительным».

Коллегия судей приняла решение приобщить к делу заключение о состоянии здоровья Гриба, однако изменить ему меру пресечения отказалась, посчитав, что «объективных данных для изменения меры пресечения не имеется».

Рассмотрение дела Гриба продолжится 18 января в 10.00 мск, на этом заседании сторона защиты должна представить свои доказательства, провести допрос обвиняемого, после чего будет назначена дата прений.

Адвокат рассказала о недостаточном обследовании и лечении Гриба

Татьяна Ершова при даче показаний плакала несколько раз, ей было тяжело говорить, трижды ее выводили из себя, рассказала Дубровина корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне кажется, её сильно напугали, она лишь признала, что показания, которые огласил прокурор, дала она и она их подтверждает", - отметила адвокат.

Она также считает, что Гриб нуждается в высококвалифицированной медицинской помощи. "В условиях СИЗО невозможно обследовать и предоставить реальную медицинскую помощь", - сказала Дубровина.

По ее словам, даже если Павла положат в тюремную больницу, там также недостаточно оборудования и специалистов. На протяжении всего времени пребывания в СИЗО "он не получает ни лечения, ни обследований, на заседаниях он жалуется, что ему плохо", - отметила адвокат. "В СИЗО его считают симулянтом" - сказала Дубровина.

Она также сообщила, что власти России должны ответить на запрос Европейского суда по правам человека до второго января 2019 года.

Расхождения в показаниях о задержании она объяснила тем, что Гриб подписал признание под давлением.

"Павла похитили, он был дезориентирован, без защиты" - сказала Дубровина.

Представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, присутствующий на заседании, воздержался от комментариев.