Снижение темпа "кадровых чисток" указало на главные цели Кремля в Дагестане

17 января 2019, 18:47

Первостепенной задачей федерального центра Дагестана является не борьба с коррупцией, а контроль над регионом в условиях дефицита бюджета и нарастающего внешнеполитического давления, а также обеспечение лояльности местных жителей, считают опрошенные "Кавказским узлом" политолог и журналисты.

Как писал "Кавказский узел", замминистра внутренних дел республики, начальник полиции Дмитрий Гутыря отчитался о том, что в 2018 году правоохранительные органы Дагестана выявили 279 преступлений коррупционной направленности. Глава Дагестана Владимир Васильев похвалил работу по борьбе с коррупцией. При этом опрошенные "Кавказским узлом" политологи и журналисты отметили постепенное ослабление антикоррупционной кампании в Дагестане.

На протяжении всего 2018 года наиболее обсуждаемыми событиями в Дагестане были масштабные "зачистки" чиновничьего аппарата. "2018 год стал самым насыщенным годом по количеству громких уголовных дел против чиновников за весь постсоветский период. До этого в республику тоже приезжали различные десанты силовиков, но это все заканчивалось только громкими заявлениями и фразами, до реальных дел не доходило", - заявил "Кавказскому узлу" главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

Антикоррупционная кампания призвана усилить контроль над Дагестаном

По мнению, главного редактора информагентства "Дербент" Милрада Фатуллаева федеральный центр обозначил несколько целей, которые должно было выполнить новое руководство Дагестана. "Отстранение известных, уже закостенелых (персон) - второстепенная задача. В условиях увеличивающегося внешнеполитического давления [необходимо] взять под контроль один из чувствительных в религиозном и этническом отношении регионов, предупредить социальное недовольство ухудшением (качества) жизни и падением доходов", - пояснил журналист.

По его мнению, в условиях дефицита бюджетных средств инициаторы антикоррупционной кампании также ставили задачу перераспределения и контроля средств посредством ставленников новой команды. Фатуллаев назвал ключевыми задачами передислокацию "Каспийской флотилии" и масштабные проекты по строительству жилья для военных (весной 2018 года глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск и создании военно-морской базы. - Прим. "Кавказского узла"). Также, по мнению журналиста, Дагестан должен сыграть особую роль в планах федерального центра, связанных с "транспортировкой грузов на Юг, Ближний Восток".

Антикоррупционная кампания изначально решала задачу возвращения доверия к власти перед выборами президента России в марте 2018 года, уверен политолог Эдуард Уразаев. "По факту кампания представляет теперь "приведение в порядок звеньев управления", так как попутно произошла частичная "перетряска элит" и борьба с коррупцией", - отметил он.

По мнению Уразаева, были устранены региональные конкуренты "вертикали власти", а местные чиновники стали "простыми исполнителями под максимальным федеральным контролем".

Главной целью антикоррупционной кампании было повышение рейтинга федеральных властей в регионе, уверен главный редактор "Черновика" Магомед Магомедов. "Второстепенные задачи - это укрепление политических позиций Васильева, демонстрация местным силам, кто сегодня в доме хозяин. Кроме того, правоохранители доказали, что они последние годы не бездельничали, а собирали материал на коррупционеров", - считает журналист.

По его словам, кампания не пошла на спад, а лишь сбавила темпы. "Достаточно кивка Владимира Васильева, чтобы она вновь набрала обороты", - пояснил Магомедов.

"Зачистки" коснулись финансовоемких ведомств

В первую очередь "зачистки" коснулись структур Дагестана, которые занимались распределением федеральных средств, заявил Милрад Фатуллаев. "Под замес" попали люди, которые имели отношение к большим бюджетным деньгам", - считает он.

По мнению политолога, одна из причин снижения темпов антикоррупционной кампании связана с "исчерпанием имевшихся оперативных наработок". "Возможно, на федеральном уровне решили учесть законы рекламных кампаний. Повышенное внимание к (Дагестану) уже надоедает", - полагает Уразаев.

По мнению Магомедова, кампанию нельзя назвать борьбой элит, так как существовавшие в Дагестане политические группировки понесли существенные потери. "Явного выделения какой-либо группы политиков пока нет. Зачистки прошлись по наиболее коррупциогенным (ведомствам): здравоохранению, дорожному фонду, социальной сфере", - отметил главред "Черновика".

Массовые аресты глав муниципалитетов маловероятны

Отстранению некоторых руководителей районов и городов Дагестана способствовала неспособность чиновников включиться "в новую финансово-социальную политику, которую исповедуют Васильев и Здунов (глава правительства Дагестана Артем Здунов. - Прим. "Кавказского узла")", пояснил Милрад Фатуллаев.

По его мнению, главы муниципалитетов, которые начали строить социальные объекты, привлекать частные средства, увеличивать собираемость налогов, остались на своих местах. "Большого интереса к ним Махачкала не имеет. На них, наоборот, вешают серьезные задачи, чтобы они (финансовое) бремя брали на себя, освобождая республиканский центр", - пояснил Фатуллаев.

По мнению Уразаева, борьба с коррупцией в меньшей степени коснулась муниципального уровня. "Судя по откликам на форумах в Интернете, коррупция несколько снизилась, но ставки выросли и правонарушения стали более изощрёнными",- отметил он.

Пока страх уголовного преследования остается у чиновников, "но есть подозрения, что масштабная по суммам коррупция связана с могущественными группами (влияния ) в Москве", отметил политолог.

11 декабря Рамазан Абдулатипов в интервью РБК назвал одной из причин своей отставки усилия "московских покровителей" дагестанских коррупционеров и высказался в поддержку арестованных членов своей команды. Позднее пресс-служба Абдулатипова заявила об искажении его слов. Абдулатипов пытается воздействовать на влиятельных федеральных чиновников, стремясь избежать преследования и облегчить судьбу арестованного брата, предположили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Региональная власть пока не ведет масштабную борьбу с низовой коррупцией, предположил Магомед Магомедов. "Вполне может быть, что новая власть, наблюдая за реакцией муниципалитетов, примеряется: использовать ли репрессии по отношению к тому или иному руководителю или нет?" - пояснил он.

Тем не менее, журналист убежден, что на уровне муниципалитетов чиновники не понесут больших потерь, так как их "всегда отличала способность договариваться со всеми контрольно-надзорными органами".