Прицел автомата. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

17 января 2019, 09:05

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Позиции азербайджанской армии были обстреляны 29 раз за минувшие сутки, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Азербайджан сообщил об обстрелах своих позиций в двух селах. Всего оборонное ведомство насчитало 26 нарушений режима прекращения огня за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", - сообщается сегодня на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, позиции армии Азербайджана были обстреляны в селах Гаймаглы, Ашагы Аскипара, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09:05 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не прекратило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле экскаватора с армянской стороны", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

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