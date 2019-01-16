Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах

16 января 2019, 09:14

Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки были обстреляны, в том числе в двух селах, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Азербайджан сообщил о 30 обстрелах своих позиций за сутки.

С 15 по 16 января режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 26 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09:10 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не прекратило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".