Ракетные подразделения Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/news/raketnye-podrazdeleniya-proveli-prakticheskie-strelby-video-23020.html

16 января 2019, 09:14

Азербайджан обвинил Армению в 26 обстрелах

Позиции азербайджанской армии в минувшие сутки были обстреляны, в том числе в двух селах, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Азербайджан сообщил о 30 обстрелах своих позиций за сутки.

С 15 по 16 января режим прекращения огня в зоне конфликта был нарушен 26 раз, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09:10 мск нет информации относительно этого заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не прекратило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле экскаватора с армянской стороны", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

16 января 2019, 11:13

16 января 2019, 10:31

16 января 2019, 09:56

16 января 2019, 09:32

16 января 2019, 09:14

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы