На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

15 января 2019, 09:36

Азербайджан сообщил о 30 обстрелах за сутки

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен, под обстрел попали позиции в двух селах, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе, а также в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, также огонь велся с позиций "близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха на 09:30 мск сегодня комментариев относительно данного заявления об обстрелах нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не прекратило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле экскаватора с армянской стороны", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

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