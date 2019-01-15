Азербайджан сообщил о 30 обстрелах за сутки

15 января 2019, 09:36

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен, под обстрел попали позиции в двух селах, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 14 января Азербайджан сообщил о 24 обстрелах своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара в Газахском районе, а также в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, также огонь велся с позиций "близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха на 09:30 мск сегодня комментариев относительно данного заявления об обстрелах нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не прекратило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет ежедневно в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".