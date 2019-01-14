Боевая техника в прифронтовой зоне Азербайджана. Фото https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=25359

14 января 2019, 12:25

Азербайджан сообщил об обстрелах четырех сел

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 24 раза за сутки, под обстрелы попали приграничные села, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 января Азербайджан сообщил о 22 обстрелах своих позиций. В свою очередь, Минобороны Нагорного Карабаха насчитало 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 6 по 12 января.

С утра 13 января по утро 14 января позиции азербайджанских военных были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов 24 раза, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции в селах Ферехли, Гушчу Айрым и Гызылгаджылы в Газахском районе, Мунджуглу в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе были обстреляны со стороны Армении, также огонь велся с позиций "близ оккупированных сел", уточнило ведомство.

На сайтах Минобороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 12:20 мск сегодня нет комментариев относительно данного заявления об обстрелах.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако оно не остановило противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет каждый день в зоне конфликта ведутся обстрелы, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны". 

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В "Справочнике" "Кавказского узла" также можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле экскаватора с армянской стороны", "В Азербайджане обнаружено 15 авиабомб", "Баку пожаловался в ООН и ОБСЕ на обстрелы гражданского населения".

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