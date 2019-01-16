Мониторинг ОБСЕ прошел на фоне обвинений Нагорного Карабаха в адрес Азербайджана

16 января 2019, 03:56

Представители ОБСЕ не увидели нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта в ходе мониторинга 15 января. МИД Нагорного Карабаха заявил, что азербайджанская сторона не пустила наблюдателей на свои передовые позиции.

Как писал "Кавказский узел", утром того же дня, 15 января, Азербайджан сообщил об обстрелах своих позиций в двух селах.

4 декабря наблюдатели ОБСЕ выезжали на линию соприкосновения конфликтующих сторон, и также отчитались о сохранении режима перемирия.

15 января миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, юго-восточнее села Левонарх Мартакертского района, приводит корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы МИД непризнанной республики.

"Миссия ОБСЕ не зафиксировала нарушений перемирия", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МИД. Он отметил, что "азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции".

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило о том, что мониторинг соблюдения режима прекращения огня в Тертерском районе завершился без инцидентов, сообщило 15 января ведомство на своем сайте, не прокомментировав озвученные властями Карабаха обвинения.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 года, однако 5 апреля стороны конфликта заключили перемирие, которое не остановило противостояния сторон, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Несмотря на это, обстрелы вдоль линии разграничения не прекращаются ни на сутки, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Днем ранее, 14 января, глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян вновь озвучил желание официального Степанакерта участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. "Для обеспечения прогресса в переговорах необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны", - заявил Маилян на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Карабах "в одностороннем порядке установил систему постоянного видеонаблюдения линии соприкосновения, которая может стать составной частью международного механизма контроля над режимом перемирия".

"Позиция Армении по урегулированию конфликта после смены власти (прихода к власти Никола Пашиняна, - прим. "Кавказского узла") стала более четкой, в частности, в вопросе необходимости восстановления полноценного трехстороннего формата переговоров", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

В сентябре 2018 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Ранее Пашинян высказался за возвращение Нагорного Карабаха за стол переговоров. На этом фоне Азербайджан усилил военную риторику.

Информацию о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".