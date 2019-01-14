Сейсмограф. Фото: © flickr.com / Hitchster https://ru.sputnik.kg/incidents/20160704/1027305137.html

14 января 2019, 17:17

Землетрясение произошло на западе Грузии

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в регионе Квемо Сванети - Рача Лечхуми в Грузии.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 14:29 по местному времени (13:29 мск).

Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 42.56 градуса северной широты и 43.05 градуса восточной долготы на глубине двух километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка расположена в регионе Квемо Сванети - Рача Лечхуми, в девяти километрах к северо-западу от районного центра Амбролаури. Это ближайший к эпицентру землетрясения населенный пункт.

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 7 января неподалеку от Батуми произошло землетрясение магнитудой 2,9.

Примечание:

"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

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