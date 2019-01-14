Блогер Варламов раскритиковал власти Сочи за новый сквер

14 января 2019, 11:27

Отчет мэрии Сочи о новом сквере в селе Галицино счел пиар-акцией блогер Илья Варламов, указав 13 января на небезопасность детской площадки в сквере. Пользователи соцсетей согласились с критикой блогера.

На видео, опубликованном 13 января в YouTube-канале Ильи Варламова, блогер прокомментировал пресс-релиз, размещенный на сайте мэрии Сочи 13 декабря 2018 года.

"Новый сквер в селе Галицино под названием «Дружба» торжественно открыл сегодня глава курорта Анатолий Пахомов... Свою лепту в строительство внесли и предприниматели, и депутаты, и волонтёры, и, конечно, местные власти. Имена тех, кто принимал участие в закладке аллеи, разместили на каменной стеле", - говорится в сообщении мэрии.

Сквер открыт "на месте старого барака", отмечается в пресс-релизе. Сообщение мэрии проиллюстрировано фотографиями небольшой территории, на которой выложены несколько дорожек вокруг саженцев деревьев и размещена детская игровая площадка.

"Неловко комментировать это безобразие. На самом деле это плевок людям в лицо... Как можно такую работу сдавать? Примитивная детская площадка, горка для малышей, с которой дети приземляются прямо на камни, на щебень... Вам что, детей не жалко, которые будут на этой площадке играть?" – обратился к властям города Илья Варламов.

По мнению блогера, строительство сквера и игровой площадки "делалось не для людей, а для того чтобы глава города сделал фоточку с детишками".

"Мы никогда не будем жить нормально, пока подобные подачки, такие плевки будут восприниматься как норма", - написал в аннотации к своему видео Илья Варламов.

Несмотря на многочисленные аресты высокопоставленных чиновников в Сочи, позиции мэра города Анатолия Пахомова все еще крепки, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров. О причинах "непотопляемости" сочинского градоначальника Николай Петров рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Кремль зачищает Сочи, как Дагестан".

По состоянию на 11.26 мск видео Варламова набрало 105 934 просмотра, под ним опубликовано 1122 комментария. Авторы большинства из них поддержали позицию блогера.

"Этот "сквер" похож на огородик, на котором между грядками проложили дорожки", - написал пользователь Андрей Борзенко.

"Сам живу в Сочи. Город весь застроен. Куча долгостроев, недостроенных зданий. Дороги неплохие только в центре. Только съедешь с улиц Донская, Виноградная или Гагарина в сторону той же Пасечной, сразу же разбитые дороги видно", - написал пользователь под ником Tramp Sirius.

"Живу в Лазаревском, это Сочи. Недавно "отремонтировали" сквер им. Кирова.. Такого убожества понастроили!!!! Жуть!" - поделился возмущением Дмитрий Попырин.

"Илья, ты ещё парк в микрорайоне макаренко не видел, будешь в Сочи, обязательно там прогуляйся", - обратился к блогеру пользователь Al'hachino, уточнив, что "там между нижней Вишнёвой и Лесной был овраг, вот прям на склоне и сделали".

Администрация Сочи, по состоянию на 11.26 мск, не прокомментировала на своем сайте заявление Ильи Варламова.