Олимпийская сборная России по гребле выбрала для тренировок базу в Чечне

13 января 2019, 02:31

Команда олимпийской сборной России по академической гребле прибыла в Чечню для проведения тренировок на озере Кезеной-Ам. В Минспорта республики высказались за придание базе на озере Кезеной-Ам федерального статуса.

50 спортсменов российской олимпийской сборной по академической гребле прибыли в Чеченскую Республику, где проведут тренировки на озере Кезеной-Ам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 12 января сотрудник министерства спорта Чечни.

Он рассказал, что до начала 90-х годов на озере Кезеной-Ам функционировала база олимпийской сборной СССР по гребле.

«База для тренировок олимпийской сборной Советского Союза по гребле была создана на озере Кезеной- Ам в 1973 году и функционировала до 90-х годов. Теперь на Кезеной-Ам будут тренироваться российская олимпийская сборная по академической гребле. Команда вчера (11 января) прибыла в Грозный и уже в понедельник (14 января) приступит к тренировкам», - заявил сотрудник ведомства.

По его словам, в функционирующем в настоящее время на озере Кезеной-Ам спортивно-туристическом комплексе имеются все условия для комфортного проживания и тренировок спортсменов.

«В перспективе мы рассчитываем на то, что базе будет придан статус объекта федерального значения. Помимо того, что на Кезеной-Ам будет тренироваться наша олимпийская сборная по гребле, здесь есть возможности для проведения международных соревнований по этому виду спорта», - сообщил сотрудник минспорта.

База "Кезеной-Ам" находится в Веденском районе Чечни, на берегу одноименного озера, которое является крупнейшим высокогорным водоемом на Северном Кавказе - оно расположено на высоте более 1 800 метров над уровнем моря.

Открытие спортивно-туристического комплекса на озере Кезеной-Ам состоялось в октябре 2014 года. Он включает в себя гостиницу на 58 номеров (103 койко-места), люкс-коттеджи общей вместимостью в 40 человек и отдельный VIP-коттедж. Также в комплекс входят ресторан, баня, спорткомплекс площадью 1200 квадратных метров, спортивные площадки и лодочная станция с пирсом. Стоимость проживания в сутки для посетителей составляет от тысячи рублей, говорится на сайте комплекса.

Здесь также завершено строительство двух горнолыжных трасс (детской и учебной для взрослых) и зоны для катания на санках и «ватрушках». В последующем комплекс «Кезеной-Ам» планируется объединить с открывшимся в январе минувшего года всесезонным горнолыжным курортом «Ведучи» и создать единый туристический кластер.