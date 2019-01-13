13 января 2019, 02:31
Олимпийская сборная России по гребле выбрала для тренировок базу в Чечне
Команда олимпийской сборной России по академической гребле прибыла в Чечню для проведения тренировок на озере Кезеной-Ам. В Минспорта республики высказались за придание базе на озере Кезеной-Ам федерального статуса.
50 спортсменов российской олимпийской сборной по академической гребле прибыли в Чеченскую Республику, где проведут тренировки на озере Кезеной-Ам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 12 января сотрудник министерства спорта Чечни.
Он рассказал, что до начала 90-х годов на озере Кезеной-Ам функционировала база олимпийской сборной СССР по гребле.
«База для тренировок олимпийской сборной Советского Союза по гребле была создана на озере Кезеной- Ам в 1973 году и функционировала до 90-х годов. Теперь на Кезеной-Ам будут тренироваться российская олимпийская сборная по академической гребле. Команда вчера (11 января) прибыла в Грозный и уже в понедельник (14 января) приступит к тренировкам», - заявил сотрудник ведомства.
По его словам, в функционирующем в настоящее время на озере Кезеной-Ам спортивно-туристическом комплексе имеются все условия для комфортного проживания и тренировок спортсменов.
«В перспективе мы рассчитываем на то, что базе будет придан статус объекта федерального значения. Помимо того, что на Кезеной-Ам будет тренироваться наша олимпийская сборная по гребле, здесь есть возможности для проведения международных соревнований по этому виду спорта», - сообщил сотрудник минспорта.
База "Кезеной-Ам" находится в Веденском районе Чечни, на берегу одноименного озера, которое является крупнейшим высокогорным водоемом на Северном Кавказе - оно расположено на высоте более 1 800 метров над уровнем моря.
Открытие спортивно-туристического комплекса на озере Кезеной-Ам состоялось в октябре 2014 года. Он включает в себя гостиницу на 58 номеров (103 койко-места), люкс-коттеджи общей вместимостью в 40 человек и отдельный VIP-коттедж. Также в комплекс входят ресторан, баня, спорткомплекс площадью 1200 квадратных метров, спортивные площадки и лодочная станция с пирсом. Стоимость проживания в сутки для посетителей составляет от тысячи рублей, говорится на сайте комплекса.
Здесь также завершено строительство двух горнолыжных трасс (детской и учебной для взрослых) и зоны для катания на санках и «ватрушках». В последующем комплекс «Кезеной-Ам» планируется объединить с открывшимся в январе минувшего года всесезонным горнолыжным курортом «Ведучи» и создать единый туристический кластер.
Горный курорт "Ведучи" был открыт в конце января 2018 года. Из-за недостаточной высоты снежного покрова власти Чечни тогда организовали масштабную доставку снега на курорт. За первые три месяца курорт, по данным властей, посетили около 17 тысяч туристов, но местные жители подвергли эти цифры сомнению.
источник: корреспондент "Кавказского узла"