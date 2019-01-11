Война в Сирии. Фото: REUTERS/Marko Djurica

11 января 2019, 16:00

Три жительницы Северной Осетии заподозрены в причастности к боевикам

Жительницы Моздокского района, сестры Кубаевы и Абсаламова объявлены в международный розыск за участие в террористических организациях, в том числе на территории Сирии, сообщили сегодня в ФСБ.

"По имеющимся данным, сестры Кубаевы 23 и 26 лет, а также 27-летняя А.Абсаламова добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований", - заявили в ведомстве.

По данным ФСБ, жительницы Северной Осетии "принимают активное участие в боевых действиях, в том числе на территории Сирии", пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2018 года две жительницы Северной Осетии - 33-летняя Г.Марзоева и 28-летняя О.Биченова - были заподозрены в причастности к сирийским боевикам. Они были также объявлены в розыск.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, которая признана террористической и запрещена в России по решению суда.

Примечание:

"Спецназ и военная полиция провели антитеррористические учения на Кубани", "Антитеррористические учения прошли в горах Дагестана", "Тысяча военных подняты по учебной тревоге в Чечне".

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