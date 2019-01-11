Двое граждан Армении задержаны в Испании по делу о договорных теннисных матчах

11 января 2019, 05:38

Правоохранительные органы Испании по делу об организации договорных теннисных матчей задержали 15 человек, в том числе выходцев из Армении. По данным армянского МИД, среди задержанных двое граждан республики.

По данным Гражданской гвардии Испании, группа, в которую входили в том числе выходцы из Армении, как минимум с февраля 2017 года занималась организацией договорных теннисных матчей. Среди подозреваемых 83 человека, включая 28 профессиональных спортсменов. В ходе обысков силовиками изъяты 167 тысяч евро наличными, банковские карты, пистолет, дорогие автомобили и ювелирные изделия, заморожены 42 банковских счета, наложен арест на объекты недвижимости.

По делу задержаны 15 человек, в том числе выходцы из Армении. Им предъявлены обвинения в причастности к деятельности преступной группы, в коррупции, мошенничестве, отмывании денег, незаконном владении оружием и неправомерном присвоении личных данных, пишет со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании РИА "Новости".

В числе задержанных по делу об организации договорных теннисных матчей два гражданина Армении. Армянское посольство в Мадриде следит за расследованием этого дела, передает со ссылкой на МИД Армении "Интерфакс".

По данным Европола, подозреваемые подкупали профессиональных игроков, чтобы гарантировать заранее определенные результаты, и использовали личности тысяч людей, чтобы делать ставки на заранее организованные игры, отмечает "Спорт-Экспресс".

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно причастности к делу пока не поступало.