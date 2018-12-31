Названа новая цена российского газа для Армении

31 декабря 2018, 20:23

Стоимость природного газа для Армении увеличится на 10 процентов и составит 165 долларов за 1 тысячу кубических метров, сообщил "Газпром".

Как писал "Кавказский узел", о повышении цен на газ заявил сегодня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после переговоров с президентом России. Он заверил, что на тарифы для потребителей в Армении это не повлияет. В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров.

В мае Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза встретился с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который заявил о неизменности союзнических отношений между странами. Одной из проблем, которые Пашиняну и Путину "придется обсуждать неизбежно", назвал тарифы на газ для населения Армении политолог Айк Халатян. По его мнению, стоимость газа, поступающего из России, "более или менее приемлема", однако местная "дочка" "Газпрома" устанавливает тарифы с удвоенной маржой.

"В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения", определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долл. за 1 тыс. куб. м.", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Газпрома.

Ранее Никол Пашинян заявил, что тариф для внутреннего потребителя в ближайшее время останется без изменений, несмотря на рост цены на газ на границе.

"Есть два звена в поставках газа – от "Газпрома" "Газпром Армении", дальше "Газпром Армения" поставляет газ потребителям. Первое звено, хотя и повышает цену на газ, но благодаря определенным внутренним регулировкам, на потребителе это [повышение] не отразится", - заявил сегодня Пашинян в эфире на своей странице Facebook, трансляцию которого передал корреспондент "Кавказского узла".

Он добавил, что при необходимости стороны вновь вернуться к переговорам по поводу поставок газа.

Напомним, в июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты. 2 мая 2016 года, после того как Россия снизила для Армении газовые тарифы, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении приняла решение о пересмотре тарифов, как на газ, так и на электричество. Тарифы на газ внутри страны тогда были снижены.