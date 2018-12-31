Пашинян пообещал сохранить цены на российский газ

31 декабря 2018, 13:45

Российские и армянские поставщики газа поднимут цены, но на тарифы для потребителей в Армении это не повлияет, заверил сегодня Никол Пашинян после переговоров с президентом России.

Как писал "Кавказский узел", в мае Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза встретился с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который заявил о неизменности союзнических отношений между странами. Одной из проблем, которые Пашиняну и Путину "придется обсуждать неизбежно", назвал тарифы на газ для населения Армении политолог Айк Халатян. По его мнению, стоимость газа, поступающего из России, "более или менее приемлема", однако местная "дочка" "Газпрома" устанавливает тарифы с удвоенной маржой.

В июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты. 2 мая 2016 года, после того, как Россия снизила для Армении газовые тарифы, Комиссия по регулированию общественных услуг Армении приняла решение о пересмотре тарифов как на газ, так и на электричество. Тарифы на газ внутри страны тогда были снижены.

О переговорах с Путиным по вопросу о цене на газ заявил Никол Пашинян заявил сегодня, сообщает "Арменпресс".

"Вчера [30 декабря] я провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным. Темой этих телефонных разговоров была цена на поставляемый в Армению газ, и фактически мы можем сказать, что мы нашли решение, по крайней мере, на обозримое будущее. Существует два звена поставки газа: одна - российская компания «Газпром» и поставляемый компании «Газпром Армения» газ, а другая - распределение газа компанией «Газпром Армения» среди наших армянских потребителей", - сказал Никол Пашинян.

По словам премьера, «Газпром Армения» и «Газпром» должны пересмотреть цену поставок газа. "В этой цене произойдут некоторые изменения, и произойдет определенный рост цены. Однако благодаря нашим внутренним регулированиям цены на газ для армянских потребителей не изменятся. Данная ситуация будет зафиксирована, а затем при необходимости мы снова коснемся ее", - приводит слова Пашиняна издание.

Никол Пашинян не пояснил, за счет каких именно решений цена на газ для потребителей останется прежней, уточняет сегодня ТАСС.

В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров, она была снижена до этого уровня со 165 долларов за кубометр в 2016 году, информирует агентство.