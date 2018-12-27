Адвокат потерпевшей по делу ингушского центра "Э" заявила о противоречиях в документах Бекова

27 декабря 2018, 03:37

Документы, ставшие основанием для освобождения осужденного по делу о пытках в ингушском центре "Э" Магомеда Бекова, противоречат материалам уголовного дела, заявила адвокат потерпевшей Марем Точиевой Хеда Ибриева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Нальчике в конце ноября освободил начальника отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии Магомеда Бекова от отбывания трехлетнего срока по делу о пытках в ингушском ЦПЭ по состоянию здоровья. Представители потерпевших по делу уведомлены об этом решении не были, хотя ранее суд согласился информировать их обо всех вопросах исполнения приговора силовикам. 19 декабря представитель потерпевших Андрей Сабинин обжаловал постановление суда об освобождении Бекова.

Магомед Беков был приговорен к трем годам колонии общего режима по делу о пытках в ингушском ЦПЭ. Приговор семерым силовикам суд в Нальчике вынес 27 июля, а 25 октября Северо-Кавказский окружной военный суд оставил приговор без изменений. Все подсудимые по делу о пытках в ингушском центре "Э" полностью отвергли все обвинения.

По словам адвоката потерпевшей Марем Точиевой Хеды Ибриевой, жалоба на постановление суда об освобождении Бекова была подана в Верховный суд Кабардино-Балкарии.

"Дата еще не назначена, нас известят о суде... Те документы, что Беков здесь представил, и те, что есть в материалах уголовного дела, они противоречат друг другу... Сначала нужно поднять уголовное дело, установить документы, а затем только принимать решение", - сказала она 26 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что об освобождении Бекова узнала из СМИ

"Должны были известить об этом, это нарушение. Это решение подлежит отмене, а осужденный должен вернуться в тюрьму", - заявила она.

Брат потерпевшей Марем Точиевой Аслан Точиев также подтвердил, что об освобождении Бекова потерпевшие узнали случайно.

"Состояние Марем такое, что она постоянно на лечении... Компенсацию мы не получили. Все потерпевшие подали жалобу, и наш адвокат Хеда Ибриева, и адвокат Далиевых Андрей Сабинин", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Беков надел мне пакет на голову и душил. Он говорил мне: "Я тебя так скрою, что ни одна живая душа тебя не найдет". Для них, осужденных, виноваты и судья, и прокурор, и следователь, но они даже в присутствии следователя мне угрожали, чувствуя свою безнаказанность. Они заслуживали свои звания и награды, похищая и пытая людей, которые в нашей республике бесследно исчезали", - заявила в суде при рассмотрении апелляции на приговор Марем Далиева, жена убитого Магомеда Далиева.

Сестра погибшего Магомеда Далиева Патимат Юсупова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что выступает против освобождения Бекова.

"Пока что мы никакой компенсации за брата не получили, ни копейки", - также отметила она.