"Росбалт": ингушский бизнесмен Хасан Тумгоев арестован в Москве

24 декабря 2018, 18:02

Один из самых богатых ингушских бизнесменов, владелец завода минеральных вод «Ачалуки» Хасан Тумгоев задержан силовиками, которые расследуют дело о хищении средств при реконструкции объекта «Росатома», сообщил сегодня со ссылкой на источник в силовых структурах "Росбалт".

Сотрудники ФСБ России, расследующие дело о хищениях бюджетных средств, провели в один день более 40 обысков в ряде регионов страны, в том числе в Ингушетии, Москве и Московской области.

Бывший гендиректор управляющей компании ОАО Концерн «Росатомстрой» Хасан Тумгоев был задержан в своем доме под Москвой, Лефортовский суд уже вынес решение о его аресте, говорится в сегодняшнем материале "Росбалта".

Уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), в нем фигурирует сумма в 355 миллионов рублей. По информации источника в спецслужбах, Тумгоев был фактически владельцем фирмы, которая получила бюджетные средства по контракту на реконструкцию помещений одного из НИИ «Росатома». При этом силовиков интересует еще целый ряд других контрактов «Росатома», при заключении которых, согласно оперативным сведениям, имели место крупные "откаты" посреднику.

Хасан Тумгоев инвестировал крупные средства в экономику Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров в 2013 году называл среди профинансированных им проектов не только завод минеральных вод «Ачалуки», но и три горно-обогатительных комбината и стекольный завод.

"Это все строит Хасан Тумгоев. Он же возвел в Магасе один из самых красивых и современных на Кавказе бизнес-отелей «Артис Плаза»", - заявил Евкуров в интервью, опубликованном 17 июля 2013 года Forbes.

Имя Хасана Тумгоева не значится в рейтингах богатейших российских бизнесменов и уровень его состояния источники не приводят. При этом "Новая газета" еще в 2002 году писала о бизнесе семьи Тумгоевых, "неразрывно связанном с системой Минатома". По информации издания, отец Хасана Тумгоева построил успешную карьеру в структурах Минатома, а четверо его сыновей в начале 1990-х годов занялись бизнесом, связанным с атомной отраслью.