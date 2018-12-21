Гуцериев резко ответил на упрек Запашного в поддержке канадского цирка

21 декабря 2018, 14:14

Ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев 18 декабря заявил о намерении подать иск о защите деловой репутации после обвинения в строительстве арены для канадского Cirque du Soleil со стороны Эдгарда Запашного.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам входят в обнародованный 30 января Минфином США "кремлевский доклад". Всего в этом списке - 114 чиновников и глав российских госкомпаний, в том числе все члены правительства России, а также 96 бизнесменов, имеющих состояние более миллиарда долларов. Кавказских олигархов "кремлевского списка" Forbes оценил в $51 миллиард.

Ингушский бизнесмен Михаил Гуцериев стал объектом критики со стороны гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного на заседании совета по культуре и искусству при президенте РФ 15 декабря. Запашный, в частности, обвинил Гуцериева в том, что бизнесмен вкладывает деньги в зарубежное искусство, заявив, что он финансирует строительство в Подмосковье многопрофильной площадки для Cirque du Soleil. В беседе с президентом Владимиром Путиным на совете по культуре Запашный отметил, инвестиции Гуцериева "были бы полезны для российского искусства". Глава государства согласился, что создавать в России постоянную базу для канадского цирка было бы нецелесообразным, написала "Газета.ru" 19 декабря.

Гуцериев в ответ на обвинение директора цирка заявил СМИ, что критика Запашного не соответствует действительности. Бизнесмен подтвердил, что его компания строит в Сколково киноконцертный зал, который будет сдаваться в аренду многим исполнителям и группам, в том числе и Cirque du Soleil. "Это просто киноконцертный зал, который сдается в аренду, как обыкновенный торговый центр. Мы строим его. И просто в интервью спросили, а кто там будет проводить? Мы сказали, что Cirque du Soleil. Могли бы сказать Элтон Джон, могли бы сказать какой-нибудь бразильский цирк", - заявил Гуцериев в интервью радио "Коммерсант FM".

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" Михаила Гуцериева - основной застройщик территории Сколкова - пообещала обратиться с жалобой на Запашного в прокуратуру и Следком, предположив, что обвинения в адрес бизнесмена могут быть "спланированной акцией конкурентов", написал ТАСС 18 декабря.

"Сафмар" намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет за защитой своих прав и законных интересов. Мы надеемся, что правоохранительные органы найдут ответы на вопросы, кто является заказчиком инсинуаций Запашного", - процитировало агентство заявление компании.

Также группа "Сафмар" официально заявила о намерении подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации председателя совета директоров "Сафмара" Гуцериева в связи с публичными заявлениями Запашного.

"Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil", - заявила группа "Сафмар".

В компании также привели данные о благотворительной деятельности "Сафмар", несколько благотворительных фондов которой за последние пять лет потратили 10 млрд руб. "Все эти средства были направлены на помощь отечественной культуре, здравоохранению, образованию", - отметили в группе "Сафмар".

В Cirque du Soleil также отметили, что заявление Запашного не соответствует действительности, написал РБК 17 декабря.

Магомед Муцольгов раскритиковал позицию Запашного

Руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов упрекнул Запашного, который, по его мнению, входит "в число обласканных властью деятелей культуры", в использовании политического ресурса.

Муцольгов считает, что жители Ингушетии имеют "самое большое моральное право быть недовольными тем, что свои средства Гуцериев вкладывает куда угодно, но только не в Ингушетию", однако даже они "не считают чужие деньги".

"Про построенную в столице Ингушетии на его средства школу я не забыл, но это, по-моему, единственный благотворительный проект, начиная с 2002 года. Гуцериев - ингуш по национальности, сейчас неважно, этнический или не этнический. Он принадлежит к ингушскому народу, сотни, если не тысячи людей в республике, связаны с ним родством, которое они поддерживают. Но никто в Ингушетии не упрекает Микаила (Михаила) Гуцериева в том, что он не вкладывается в республику, ее экономику, либо благотворительные проекты здесь. У ингушей не принято считать чужие деньги, не принято покушаться на чужое", - написал Муцольгов 19 декабря в своем блоге "Станет ли Гуцериев жертвой поклепа Запашного?" на "Кавказском узле".