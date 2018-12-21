21 декабря 2018, 21:13

Офицер полиции Дагестана обвинен в аварии с тремя погибшими

Обвинение в нарушении правил дорожного движения предъявлено бывшему начальнику отдела ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камилю Абуеву, сообщило сегодня следствие. После столкновения со встречным автомобилем ему грозит три года тюрьмы.

Как сообщил "Кавказский узел", в ночь на 1 декабря в Бабаюртовском районе Дагестана в результате столкновения легкового автомобиля и джипа погибли три человека. 11 декабря Абуев был арестован по этому делу.

Суд поместил Абуева под стражу до 20 декабря, отметив, что в случае предъявления обвинения арест автоматически продлевается до 10 февраля 2019 года.

Согласно материалам дела, офицер полиции не справился с управлением, и его Toyota Land Cruiser выехала на встречную полосу, столкнувшись с ВАЗ-21124. Водитель ВАЗа и двое его пассажиров скончались на месте.

Бывшему начальнику отдела ГИБДД предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Старший помощник руководителя ведомства Расул Темирбеков подтвердил, что срок ареста Камиля Абуева продлен до двух месяцев, передал сегодня "Интерфакс".

Комментариями от обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

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