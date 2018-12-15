Активисты раскритиковали исполнение властями Азербайджана решений ЕСПЧ

15 декабря 2018, 11:29

Практика исполнения вердиктов Европейского суда по правам человека свидетельствует, что власти не будут спешить с отменой запрета на выезд из страны гражданам Азербайджана, выигравшим иски в ЕСПЧ, считают представители оппозиции и правозащитники.

"Кавказский узел" сообщал, что 13 декабря Европейский суд по правам человека объявил решение по делам 11 граждан Азербайджана, которые пожаловались на запрет выезда из страны. Все истцы хотя проходили по уголовным делам всего лишь в статусе свидетелей, а не подозреваемых или обвиняемых. ЕСПЧ решил, что права заявителей на свободу передвижения была нарушена, и общий объем компенсаций составит 64 тысячи евро.

Заявитель Амина Гаджиева сказала корреспонденту «Кавказского узла», что запрет на выезд из страны был введен в 2015 году связи с уголовным делом против ее брата Джахангира Гаджиева. «Мне не только запретили выезжать из Азербайджана, но и заключать нотариальные сделки. Из-за этого я не могу принять даже по наследству квартиры моей покойной матери», - отметила Гаджиева.

В октябре 2016 года глава правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о хищении суммы, эквивалентной 138 миллионам долларов.

Один из заявителей, глава меджлиса партии ReAl Азер Гасымлы сказал, что удовлетворен решением суда, однако сомневается относительно его исполнения.

«Конечно, я удовлетворен, что ЕСПЧ признал неправомерным запрет, введенный властями на мои зарубежные поездки. Об ограничении я узнал в сентябре 2016 года, когда мне не позволили выехать в Грузию. Незадолго до этого меня и других членов правления ReAl допрашивали в прокуратуре после изъятия листовок в защиту лидера нашей организации Ильгара Мамедова, который тогда находился в тюремном заключении (13 августа суд заменил оставшийся остаток семилетнего срока Мамедова на условное наказание - прим. "Кавказского узла"). Запрет до сих пор продолжает действовать, хотя я не являюсь подозреваемым или обвиняемым по какому-либо делу. Меня больше интересует не материальная часть решения ЕСПЧ, а то, будет ли оно исполнено. Многие решения ЕСПЧ у нас либо не исполняются вовсе, либо исполняются через несколько лет. Из-за запрета я не могу посетить многие авторитетные международные мероприятия», - сказал Гасымлы.

Власти Азербайджана, не будут спешить с исполнением решения ЕСПЧ, считает член Института права медиа Халид Агалиев.

«Решение вступит в силу через три месяца. Правда, власти могут подать апелляцию, но она бывает уместной лишь в случаях, если ряд судей ЕСПЧ выдают свое особое мнение к решению. Но и без апелляции с исполнением могут тянуть месяцы и годы. У ЕСПЧ нет механизма принуждения к срочному исполнению решений. Скорее всего начнется рутинная переписка. В лучшем случае правительство может выплатить денежные компенсации, а с отменой запрета на выезд из страны будет тянуть. В отношении многих заявителей все еще действует запрет. Насколько я знаю, выехать из страны удалось только (фигурирующим в решении ЕСПЧ от 13 декабря) журналисткам Айнур Имрановой и Айнуре Гейдаровой», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

Полномочный представитель Азербайджана при ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

Запрет на выезд за пределы страны используется властями Азербайджана в качестве давления на активистов и журналистов. Осенью 2016 года правозащитнику Интигаму Алиеву не позволили уехать из страны после заявлений о нарушениях прав человека в Азербайджане. Журналист Хадиджа Исмайлова, известная расследованиями фактов коррупции, пожаловалась в ЕСПЧ на затягивание процесса о запрете выезда из Азербайджана.