14 декабря 2018, 11:43

С руководителем холдинга, владеющего "Электроцинком", достигнута договоренность о прекращении работы предприятия, заявил сегодня глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Рассматривается возможность перепрофилировать производство на заводе, уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", после пожара на заводе "Электроцинк" парламентарии Северной Осетии единогласно поддержали требование прекратить работу предприятия. Опрошенные "Кавказским узлом" юристы предположили, что депутаты не в силах своим решением остановить работу завода. 16 ноября около 50 жителей Владикавказа вышли на пикет с требованием закрыть "Электроцинк". Участники акции назвали работу предприятия опасной для здоровья местных жителей.

Пожар в одном из цехов "Электроцинка" произошел в ночь на 21 октября. При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали. Работа завода приостановлена. 2 ноября более 1500 сотрудников завода были отправлены в простой. Квоты на переквалификацию работников сгоревшего цеха были увеличены, однако в комитете занятости зарегистрировались лишь семь из них.

Сегодня на заседании правительственной комиссии глава Северной Осетии Вячеслав Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка" во Владикавказе. Битаров уточнил, что договоренность об этом была достигнута 11 декабря на встрече с президентом УГМК Искандаром Махмудовым, сообщает на своем сайте ГТРК "Алания".

По словам Вячеслава Битарова, Искандар Махмудов принял решение "без колебаний, приняв во внимание позицию жителей и руководства республики".

Решено, что промышленная площадка будет законсервирована, а сырье будет перенаправлено на другие заводы УГМК, уточнила телекомпания.

Глава республики пояснил, что существует возможность перепрофилировать площадку предприятия в безопасное производство. "Я обратился к Махмудову с тем, чтобы на заводе было организовано другое, безопасное производство. Такие производства имеются у УГМК, например, машиностроение. Это позволит трудоустроить сотрудников "Электроцинка". Но пока что ответа от руководства холдинга нет", - цитирует Вячеслава Битарова Gradus.Pro.

ОАО "Электроцинк" с 2003 года входит в состав Уральской горно-металлургической компании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о заводе "Электроцинк". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".