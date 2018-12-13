Суд подтвердил отказ отменить регистрацию Зурабишвили на выборах

13 декабря 2018, 19:23

Апелляционный суд отказался удовлетворить иск оппозиционного альянса "Сила в единстве", потребовавшего отмены регистрации Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", альянс "Сила в единстве" обратился 10 декабря в Тбилисский горсуд с требованием упразднить регистрацию Саломе Зурабишвили на выборах президента. Оппозиция аргументировала это законодательной нормой, которая запрещает с объявления даты выборов до завершения голосования передавать избирателям подарки, продавать продукты и другие товары по льготным ценам. 11 декабря Тбилисский горсуд отказался удовлетворить этот иск.

Выборы президента Грузии проводились в двух турах. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", набрала 59,52% голосов, а представитель "Единого национального движения" Григол Вашадзе - 40,48% голосов. Вашадзе и выдвинувший его альянс "Сила в единстве" отказались признать победу Зурабишвили. В день голосования оппозиция заявила о масштабных нарушениях на выборах, в том числе о подкупе избирателей на участках по всей Грузии.

Решение Тбилисского городского суда было оставлено в силе, несмотря на то, что оппозиция представила убедительные доказательства подкупа избирателей, сказал юрист "Силы в единстве" Георгий Жамуташвили.

"В стране нет суда. Суд стал полной формальностью и все его инстанции удовлетворяют личным интересам Бидзины Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение". - Прим. "Кавказского узла")", - сказала депутат от входящей в альянс "Сила в единстве" партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава.

В свою очередь, юрист Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Сантуриани указал, что оппозиция представила апелляционной инстанции те же доказательства, которые уже рассмотрел Тбилисский городской суд, передает корреспондент "Кавказского узла".

Новости о выборах президента Грузии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также опубликованы биографии Григола Вашадзе и Саломе Зурабишвили.