ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

13 декабря 2018, 03:51

Энергоснабжение Южной Осетии восстановлено

Сотрудники ремонтных бригад устранили аварию на ЛЭП, из-за которой в Южную Осетию была прервана подача электричества.

Как сообщал "Кавказский узел", энергоснабжение республики было прервано с 14.00 мск 12 декабря.

В результате аварии на линии электропередачи без электроснабжения оставались около 63,5 тыс. жителей Южной Осетии, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Подача электроэнергии была восстановлена в ночь на 13 декабря. "Энергетики с 14.00 мск были задействованы в работах по ликвидации аварии на ЛЭП. Плохие погодные условия затрудняли работы, но аварию удалось устранить", - рассказал представитель ГУП "Энергоресурс", слова которого приводит "Интерфакс".

Примечание:

"Авария оставила жителей Южной Осетии без проводного интернета", "Проезд по Транскаму закрыт", "Путин внес в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией".

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