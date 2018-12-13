Энергоснабжение Южной Осетии восстановлено

13 декабря 2018, 03:51

Сотрудники ремонтных бригад устранили аварию на ЛЭП, из-за которой в Южную Осетию была прервана подача электричества.

Как сообщал "Кавказский узел", энергоснабжение республики было прервано с 14.00 мск 12 декабря.

В результате аварии на линии электропередачи без электроснабжения оставались около 63,5 тыс. жителей Южной Осетии, сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Подача электроэнергии была восстановлена в ночь на 13 декабря. "Энергетики с 14.00 мск были задействованы в работах по ликвидации аварии на ЛЭП. Плохие погодные условия затрудняли работы, но аварию удалось устранить", - рассказал представитель ГУП "Энергоресурс", слова которого приводит "Интерфакс".