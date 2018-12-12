Власти проигнорировали просьбы аварцев из села Кенхи

12 декабря 2018, 04:40

Просьба аварцев из села Кенхи в Шаройском районе Чечни построить дорогу, которая свяжет селение с Цумадинским районом Дагестана, осталась без ответа. В текущем году построены дороги только в самом селении, а дороги до границы Дагестана все еще нет, сообщил житель села Рамазан Джалалдинов.

Как сообщал "Кавказский узел", в апреле 2018 года аварцы из Кенхи попросили врио главы Дагестана Владимира Васильева построить дорогу в Цумадинский район республики. Свою просьбу они объяснили бытовыми нуждами и угрозой ассимиляции в Чечне.

Обращение жителей чеченского села Кенхи к руководству Дагестана поступило на SMS-сервис "Кавказского узла". Авторы обращения попросили Владимира Васильева обратить внимание на проблемы изолированного селения, в котором живут около 3 тысяч человек, в основном аварцы. "Если бы у нас была автомобильная дорога в сторону Цумадинского района, то мы бы могли ездить в райцентр Агвали и в Ботлих, чтобы приобрести товары первой необходимости, а также продать мясо, сыр и другие продукты нашего хозяйства", - указали они. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Уроженец села Рамазан Джалалдинов у себя на странице в Facebook 8 декабря опубликовал пост о ситуации в Кенхи. "Кавказский узел" связался с Джалалдиновым и задал дополнительные вопросы.

Он рассказал, что в текущем году власти проложили дорогу внутри селения Кенхи. "В 2018 году власти Чечни построили дорогу в селе. 3-4 месяца техника работала. Но дорога построена только в селе, а не до границы Дагестана. За пределами села ничего не было сделано. Мы же просили построить дорогу к Цумадинскому району Дагестана. Но дороги нет. Строительство этой дороги к Дагестану все еще является нашим первоочередным желанием. Это облегчит наш быт и предотвратит ассимиляцию аварцев в Чечне", - рассказал он "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" писал о Кенхи в связи с обращением жителя села Рамазана Джалалдинова к Путину и Кадырову. В апреле 2016 года Джалалдинов пожаловался на тяжелую ситуацию в селе, указав, что жители долгое время не могут получить компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье. После этого дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков, говорится в материале "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Власти Дагестана, которые не увидели нарушений прав этнического аварца в Чечне, понесли серьёзные имиджевые потери, заявили в мае 2016 года участники созданного в Махачкале пресс-клуба "Игры журналистов".

Джалалдинов отметил, что глава Дагестана Владимир Васильев не отреагировал на обращение жителей села, в котором живут около 3 тысяч аварцев.

"Еще в апреле было обращение к Васильеву, но он проигнорировал обращение с просьбой обратить внимание на проблемы нашего изолированного селения. Абсолютно никакой реакции не было. Наша просьба о строительстве дороги к Цумадинскому району Дагестана осталась безответной", - сказал Джалалдинов.

После обращения к Васильеву жители села от местного чиновника узнали, что дагестанские власти пообещали построить дорогу, добавил он. "Но дороги как не было, так и нет", - резюмировал житель Кенхи.

Он добавляет, что свое обещание не выполнили также власти Чечни.

Напомним, что после обнародования в апреле 2016 года заявления Джалалдинова о бедственной ситуации в селении Рамзан Кадыров в мае объявил 2016 год годом Шаройского района. В частности, Кадыров поручил в течение ближайших трех месяцев провести в районе масштабную реконструкцию - отремонтировать дороги, проложить линии газо- и водопровода, построить мечети. Об этом глава Чечни заявил на встрече с жителями Кенхи 6 мая 2016 года.

"На каждом совещании власти Чечни говорят о необходимости восстановления горных районов, строительства дорог, ремонт школ. У нас три школы в селе. Деньги выделяются, а работы не ведутся. Сам Кадыров обещал, что восстановит село, но поменяли всего 20% крыш домов и на этом все завершилось. Программа развития горных районов вообще не повлияла на наше село. От этой программы нет никакой пользы жителям. Они эту программу придумали, чтобы сливать деньги. Вот и все", - рассказал Рамазан Джалалдинов.

Обе дороги, которые ведут в Кенхи, как чеченская, так и дагестанская, разбиты. Дорога в Дагестан опасна даже при пешем переходе, ранее подтвердил журналист Василий Полонский, побывавший в Кенхи в 2016 году, корреспонденту "Кавказского узла". В апреле 2016 года жители Кенхи после встречи помоги ему перейти через горный хребет в Цумадинский район Дагестана, откуда Полонский смог добраться до Махачкалы. Два года спустя, в апреле 2016 года местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что с Дагестаном селение связывает только пешеходная дорога, по которой можно пройти только летом, а в другое время года жители села, чтобы попасть в Дагестан, вынуждены пользоваться обходной дорогой через Чечню. Несколько раз сельчане носили заболевших людей, которым требовалась срочная помощь врачей, в Агвали на носилках по короткой пешеходной дороге, рассказал житель Кенхи Магомед.

Расстояние по прямой от Кенхи до райцентра Цумадинского района Агвали, по данным сервиса "Яндекс. Карты", составляет примерно 17 километров: 6 километров приходится на Чечню, 11 километров – на Дагестан.