Революция роз в Грузии

22 ноября 2023, 11:49

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Двадцать лет назад, 22 ноября 2003 года, Михаил Саакашвили и его сторонники ворвались в парламент Грузии. Президент Эдуард Шеварднадзе и члены парламента были вынуждены покинуть эдание. Это событие стало ключевым в первой на постсоветском пространстве "цветной революции", поводом для которой послужили обвинения действующей власти в фальсификации парламентских выборов. После продолжительных массовых акций протеста президент Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку.

Ситуация в Грузии в преддверии выборов

К 2003 году стало ощутимым недовольство грузинского общества финансово-экономической ситуацией в стране: регулярный характер приняли задержки в выплате зарплат и пенсий; в республике происходили перманентные отключения света и газа; сотни тысяч жителей Грузии в поисках работы уехали за рубеж; средства, поступавшие в помощь Грузии из западных стран, расхищались; росла бюрократизация государственного аппарата; объявленные президентом Эдуардом Шеварднадзе реформы и борьба с коррупцией носили формальный характер; зашло в тупик урегулирование грузино-абхазских и грузино-осетинских взаимоотношений. В Грузии нарастал общественно-экономический и внутриполитический кризис.

Политической опорой Эдуарда Шеварднадзе была созданная им партия "Союз граждан Грузии", имевшая большинство мест в парламенте. Но к парламентским выборам 2003 года прозападно настроенные молодые политики - спикер парламента Нино Бурджанадзе, экс-спикер Зураб Жвания, Михаил Саакашвили (на тот момент - глава городского собрания Тбилиси) и др. - покинули "Союз граждан Грузии" и сформировали два политических блока: "Объединенные демократы", во главе с Бурджанадзе и Жвания, и "Национальное движение", возглавляемое Саакашвили.

Принять участие в выборах готовились также Республиканская партия Грузии, под руководством Давида Бердзенишвили, "Объединение национальных сил", которое возглавлял бывший соратник Звиада Гамсахурдиа - Звиад Дзидзигури, Лейбористская партия, "Новые правые" и движение "Промышленность спасёт Грузию".

После раскола "Союза граждан Грузии" Э.Шеварднадзе перед выборами создал новое объединение - "За новую Грузию". В него вошли остатки "Союза граждан", социалисты и национал-демократы, движение национал-патриотического толка "Язык, отчизна, вера", "Партия зеленых", "Партия освобождения Абхазии", Христианско-демократический союз, "Совет транспортников" и даже бывшие "звиадисты". Эдуарда Шеварднадзе поддерживал также "Союз демократического возрождения", созданный главой Аджарии Асланом Абашидзе.

Накануне парламентских выборов особо важное значение приобрела тема фальсификаций избирательных списков. Об этом говорили все участники предвыборной гонки, в том числе и представители проправительственного блока. Выяснилось, что в списки не попала значительная часть потенциальных избирателей: были пропущены многие многоквартирные дома, целые улицы и микрорайоны. При этом в списках находили имена и фамилии людей, умерших 5-30 лет тому назад.

Во время предвыборной кампании власти чинили препятствия "Национальному движению" в проведении предвыборных мероприятий в регионах. Происходили многочисленные столкновения активистов "Национального движения" с представителями местных администраций, в которых пострадали десятки людей.

Роль неправительственных организаций

Важными факторами, определявшими внутриполитическую обстановку в Грузии накануне парламентских выборов 2003 года была активная деятельность местных неправительственных организаций (НПО) и средств массовой информации. НПО активно защищали права религиозных и этнических групп, инициировали публичные обсуждения имеющихся политических и экономических проблем. Свободные СМИ приобрели накануне "Революции роз" настолько высокую популярность и авторитет, что попытки властей приостановить функционирование телевизионных станций (в частности, "Рустави-2") вызвали массовые акции протеста.

Особую активность проявляла НПО "Кмара!" ("Довольно!"). Её члены выступали под белыми флагом, на которых был изображен сжатый кулак. (Точно такой же флаг и тактику действий имело движение "Отпор!" в Сербии, когда там свергали президента С.Милошевича.) Рекламные ролики "Кмара!" регулярно передавались по телеэфиру в самое дорогостоящее вечернее время. Это давало повод для утверждений о том, что "Кмара!" финансируется западными фондами.

Выборы и начало акций протеста

Парламентские выборы 2 ноября 2003 года прошли при большой активности населения. В Тбилиси люди по 2-3 часа стояли в очередях на избирательные участки.

3 ноября телекомпания "Рустави 2" обнародовала данные экзит-полов, согласно которым лидировал оппозиционный блок Михаила Саакашвили "Национальное движение". ЦИК Грузии после подсчета 50% бюллетеней объявил, что лидирует пропрезидентский блок "За новую Грузию".

Сразу после объявления предварительных результатов голосования оппозиционные блоки "Бурджанадзе - Объединенные демократы" и "Саакашвили - Национальное движение" потребовали полной отмены результатов выборов, которые, по их мнению, были фальсифицированы властями. В стране вспыхнули массовые акции протеста с требованием пересмотра парламентских выборов и отставки президента Эдуарда Шеварднадзе. Ежедневно митинги у здания парламента в Тбилиси собирали более тысячи человек. Всего же, по разным данным, в митингах оппозиции только в Тбилиси участвовали до 10 тысяч человек. Массовые демонстрации начались и в других городах и поселках страны.

Наладить диалог между противоборствующими сторонами не удалось: 9 ноября безрезультатно завершились переговоры президента Э.Шеварднадзе с лидерами оппозиции Н.Бурджанадзе, М.Саакашвили и З.Жвания. Встреча, назначенная на 11 ноября, была перенесена.

Проправительственный блок оказался неспособен эффективно противостоять оппозиции. 11 ноября Эдуард Шеварднадзе лично отправился за поддержкой в Аджарию к Аслану Абашидзе. 12 ноября в Грузии начался сбор подписей за отставку Шеварднадзе.

13 ноября Михаил Саакашвили заявил, что все ресурсы для диалога с Эдуардом Шеварднадзе исчерпаны и переговоры продолжаться не будут. Требования оппозиции ужесточились - был выдвинут лозунг: "Грузия без Шеварднадзе".

14 ноября Э.Шеварднадзе выступил с телевизионным обращением к народу, в котором заявил, что в ситуации, сложившейся в стране, его отставка была бы "безответственным шагом". "Это возможно только конституционным путем, а не путем сбора подписей. Если весь народ потребует моей отставки - я готов", - заявил Шеварнадзе.

Официальные итоги голосования и эскалация протеста

20 ноября ЦИК Грузии объявил официальные итоги голосования. Правящий пропрезидентский блок "За новую Грузию", лидером которого был президент Эдуард Шеварднадзе, получил самый высокий процент голосов - 21,3%. Партия "Союз демократического возрождения" во главе с Асланом Абашидзе набрала 18,84%, радикальный оппозиционный блок "Национальное движение", возглавляемый Михаилом Саакашвили, - 18,3%. Оппозиционная Лейбористская партия Шалвы Нателашвили получила 12,04% голосов, оппозиционный блок "Бурджанадзе - Объединённые демократы" под управлением Нино Бурджанадзе и Зураба Жвании - 8,79%, умеренно оппозиционная партия "Новые правые" под руководством Левана Гачечиладзе и Давида Гамкрелидзе получила меньшее количество голосов - 7,38%.

Данные грузинского отделения международной НПО "За справедливые выборы и демократию", а также американской организации "Global Strategy Group" существенно отличались от обнародованных ЦИК Грузии цифр:

Блоки и партии, прошедшие в новый парламент ЦИК "За справедливые выборы и демократию" "Global Strategy Group" За новую Грузию 21,32% 18,92% 14,2% Союз демократического возрождения 18,84% 8,13% 7,3% Саакашвили - Национальное движение 18,8% 26,6% 20,7% Лейбористская партия 12,04% 17,3% 14,1% Бурджанадзе - Объединённые демократы 8,79% 10,15% 8,1% Новые правые 7,35% 7,95% меньше 7 %

По призыву Саакашвили и Бурджанадзе тысячи людей из Западной Грузии, недовольных правящей властью, на автобусах и легковых автомашинах колоннами двинулись в Тбилиси. Телекомпания "Рустави-2" показывала впечатляющий марш на столицу многокилометровой вереницы машин. Вечером 21 ноября передовые колонны автобусов, под флагами "Национального движения", непрерывно сигналя, вошли в Тбилиси. На Площади Свободы был проведен многолюдный митинг, на котором выступали М.Саакашвили, Н.Бурджанадзе, З.Жваниа и другие оппозиционные лидеры.

Захват здания парламента Грузии

22 ноября, во время выступления Эдуарда Шеварднадзе перед членами нового грузинского парламента тысячи сторонников оппозиции прорвали полицейский заслон и заняли часть проспекта Руставели перед зданием парламента. В парламентский зал заседаний ворвались оппозиционеры во главе с Михаилом Саакашвили, который держал в руке цветок розы (что и дало позже повод назвать эти события "Революцией роз"). В завязавшейся между депутатами и оппозиционерами потасовке личная охрана Шеварднадзе вывела его из зала. На освободившееся на трибуне место вышел Саакашвили, который провозгласил победу революции.

На фоне всех этих действий в Тбилиси прибывали войска и подразделения милиции. Под усиленную охрану были взяты все важные административные здания. Эдуард Шеварднадзе был эвакуирован в резиденцию на окраине Тбилиси. Он обвинил оппозицию в государственном перевороте и вечером того же дня заявил о введении в Грузии чрезвычайного положения.

Смена власти

23 ноября срочно прилетевший в Тбилиси глава МИД РФ Игорь Иванов провел встречи с лидерами оппозиции и Эдуардом Шеварднадзе.

Вечером 23 ноября в Крцаниси - официальной президентской резиденции в пригороде Тбилиси - состоялась встреча лидеров оппозиции с Шеварднадзе, на которой президент Грузии подписал указ о собственной отставке. В соответствии с Конституцией, председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе стала исполняющей обязанности главы государства. Она заявила, что "из-за массовых фальсификаций хода и результатов парламентских выборов, состоявшихся 2 ноября, полномочия высшего законодательного органа будет выполнять парламент созыва 1999 года".

24 ноября Верховный суд Грузии аннулировал официальные итоги парламентских выборов 2 ноября 2003 года по партийным спискам, обнародованные ЦИК 20 ноября.

25 ноября 2003 года на внеочередном заседании парламента Грузии было принято решение о проведении досрочных президентских выборов 4 января 2004 г.

4 января 2004 года в Грузии прошли президентские выборы, по итогам которых президентом стал Михаил Саакашвили, набравший более 96% голосов избирателей.

28 марта 2004 года были проведены новые парламентские выборы, в результате которых большинство в парламенте Грузии получила партия Саакашвили "Единое национальное движение".

Оценки

Один из лидеров победившей оппозиции Зураб Жвания, ставший премьер-министром правительства Саакашвили, незадолго до своей трагической гибели в феврале 2004 года отмечал, что "революция роз" "впервые после завоевания независимости оказалась тем фактором, который позволил грузинам чувствовать себя победителями. У них укрепилось чувство того, что они победили... Люди до сих пор живут в бедности, сталкиваются с теми же самыми экономическими проблемами, однако теперь они чувствуют себя намного сильнее, чем раньше. Они вновь обрели чувство достоинства. Мы - нация, и мы гордимся тем, что вновь являемся грузинами".

В июле 2012 Эдуард Шеварднадзе в интервью тбилисской газете "Асавал дасавали" ("Обо всём") извинился и покаялся перед гражданами Грузии за то, что отдал власть Михаилу Саакашвили во время "революции роз". Подчеркнув, что тогда у него не было другого выбора, кроме досрочного ухода в отставку, Шеварднадзе публично признал свою ошибку.

Реформы и распад

После революции Грузия провела радикальные реформы в сфере экономики, значительно смягчив налоговое законодательство и упростив процедуры ведения предпринимательской деятельность. Стране удалось побороть организованную преступность, расправиться с коррупцией и фактически с нуля создать правоохранительные органы.

Однако "революционное" руководство страной распалось. В феврале 2005 года премьер Жвания был найден мертвым. В 2008 году Нино Бурджанадзе ушла в оппозицию.

Война с Россией в августе 2008 года сильно пошатнула "революционное" правительство. В Грузии начались акции оппозиции, которую власть объявляла "российской пятой колонной". Среди претензий оппозиции были давление на СМИ, жестокий разгон акции 7 ноября 2007 года и вымогательство средств у крупных бизнесменов.

В октябре 2012 года власть в Грузии перешла коалиции "Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта”.

17 ноября 2013 года, за неделю до десятилетия "Революции роз", в отставку ушел Михаил Саакашвили, оставив свой пост представителю "Грузинской мечты" Георгию Маргвелашвили.

Краткие результаты

В итоге "революции роз" Грузия получила модернизацию страны, работающие государственные институты и возросший уровень жизни и законопослушание. Но при этом власть «замкнулась в себе», не ориентируясь на демократизацию и либеральную экономику.

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