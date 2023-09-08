Гамзатов Расул Гамзатович

08 сентября 2023, 22:41

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100 лет назад, 8 сентября 1923 года, в ауле Цада Хунзахского района Дагестана родился Расул Гамзатов. Советский и российский поэт, политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР. Умер 3 ноября 2003 года.

Родился 8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района Дагестана в семье Гамзата Цадасы (1877—1951) — народного поэта Дагестана. Двое старших братьев погибли на фронте во время Великой Отечественной войны, младший брат Гаджи Гамзатов — литературовед, фольклорист, социолингвист и востоковед, действительный член Российской академии наук (скончался 6 октября 2011 года) . По национальности аварец.

Расул Гамзатов учился в Аранинской средней школе.

В 1932 году Расул Гамзатов начал писать стихи. В 1937 году его стихи были впервые опубликованы в республиканской аварской газете "Большевик гор".

В 1939 году Р. Гамзатов окончил Аварское педагогическое училище в Буйнакске.

До 1941 года Расул Гамзатов работал школьным учителем в Аранинской средней школе, затем помощником режиссера Аварского Государственного театра, заведующим отделом и собственным корреспондентом аварской газеты "Большевик гор", редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета.

В 1943 году вышла первая книга Р. Гамзатова - поэтический сборник "Пламенная любовь и жгучая ненависть" (на аварском языке).

С 1945 по 1950 годы учился в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве.

В 1947 году вышла первая книга стихов Расула Гамзатова на русском языке .

С тех пор на аварском и русском языках вышли десятки поэтических, прозаических и публицистических книг Р. Гамзатова, среди которых: "Год моего рождения" (1950; Сталинская премия, 1952), "В горах моё сердце" (1959), "Высокие звёзды" (1962; Ленинская премия, 1963), "Письмена" (1964), "Мой Дагестан" (1967-1971), "Чётки лет" (1968), "Берегите друзей" (1972), "Журавли" (1975), "Сонеты" (1973), "У очага" (1978), "Остров женщин" (1983), "Колесо жизни" (1987) и многие другие.

На стихи Гамзатова написано много песен, самая известная из которых - "Журавли" (композитор Ян Френкель, первый исполнитель - Марк Бернес).

Расул Гамзатов перевел на аварский язык стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, Блока, Маяковского, Есенина, стихи поэтов пушкинской плеяды, арабского поэта Абдул Азиз Ходжи и многих других.

По произведениям поэта в Ленинградском театре оперы и балета поставлен балет "Горянка", в Петербургском Большом театре комедии осуществлена постановка спектакля "Мой Дагестан", на сцене Аварского музыкального драматического театра имени Г. Цадасы поставлены спектакли "В горах мое сердце", "Берегите матерей", "Горянка" и др. Пьеса "Горянка" поставлена на сценах многих театров бывшего СССР. По его произведениям сняты художественные фильмы "Горянка" и "Сказание о храбром Хочбаре".

С 1962 года Расул Гамзатов неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР шестого-восьмого созывов, был заместителем председателя Верховного Совета Дагестанской АССР.

В 1962—1966 годах и с 1971 года Расул Гамзатов был членом Президиума Верховного Совета СССР .

Расул Гамзатов в течение многих десятилетий был делегатом писательских съездов Дагестана, РСФСР и СССР, членом Комитета по Ленинской и Государственной премиям СССР, членом правления Советского Комитета защиты мира, заместителем председателя Советского Комитета солидарности народов Азии и Африки. Р. Гамзатов был членом редколлегий журналов "Новый Мир", "Дружба народов", газет "Литературная газета", "Литературная Россия", других газет и журналов.

В начале 90-х годов, говоря о росте сепаратистских настроений в Дагестане, Р. Гамзатов сказал: "Дагестан никогда добровольно в Россию не входил и никогда добровольно из России не выйдет" .

Расул Гамзатов был отмечен многими званиями и премиями: народный поэт Дагестана, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии, лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, лауреат международной премии "Лучший поэт 20 века", лауреат премии писателей Азии и Африки "Лотос", лауреат премий Джавахарлала Неру, Фирдоуси, Христо Ботева, а также премий имени Шолохова, Лермонтова, Фадеева, Батырая, Махмуда, С. Стальского, Г. Цадасы и др .

Награждён советскими двумя орденами Ленина (1974, 1983), орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, российскими орденом Святого апостола Андрея Первозванного (2003, № 10), орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени (1999), орденом Дружбы народов (1993), медалями, а также орденами и медалями иностранных государств.

Семейное положение: супруга Гамзатова Патимат Саидовна (1931 – 2000), три дочери и четверо внучек.

3 ноября 2003 года Расул Гамзатов скончался в ЦКБ в Москве, похоронен на старом мусульманском кладбище в селении Тарки у подножья горы Тарки-Тау.

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