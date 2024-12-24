Теракт в Бостоне: кавказский след

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Девять лет назад, 15 апреля 2013 года, на финише марафона в городе Бостоне (США) произошел теракт, в организации которого власти обвинили проживавших в США братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. В справке "Кавказского узла" рассказывается о связях дела бостонских террористов с Северным Кавказом.

О теракте

15 апреля 2013 года в результате двойного взрыва в Бостоне погибли три человека и 180 получили ранения. Две самодельные бомбы, использованные при теракте, были изготовлены из кастрюль-скороварок с начинкой из гвоздей и шариков от подшипников.

18 апреля ФБР опубликовало снимки двух подозреваемых в организации теракта, сделанные во время марафона. На фотографиях были запечатлены братья Тамерлан и Джохар Царнаевы.

В течение дня 19 апреля братья Царнаевы скрывались от преследования, убив при этом полицейского и использовав несколько взрывных устройств . После случившейся погони и перестрелки Тамерлан Царнаев погиб, а Джохар Царнаев, получив ранение, скрывался несколько часов в городе Уотертауне (рядом с Бостоном), пока не был обнаружен и арестован.

В свидетельстве о смерти старшего из братьев Царнаевых в качестве причины гибели были указаны огнестрельные ранения и наезд автомобиля . Предположительно, Тамерлан Царнаев скончался, в частности, от того, что Джохар Царнаев переехал его на машине, угнанной в ходе погони.

1 мая американские правоохранители задержали трех соседей Джохара Царнаева по общежитию: граждан Казахстана Азамата Тажаякова и Диаса Кадырбаева, а также гражданина США Робела Филлипоса. По данным ФБР, эти люди пытались уничтожить улики в комнате Джохара, узнав о том, что Царнаев подозревается в организации взрывов .

Семья Царнаевых

18 апреля, почти сразу после установления личностей подозреваемых в организации теракта, стало известно, что семья Царнаевых каким-то образом связана с Северным Кавказом - в американских СМИ сообщалось, что они прибыли из российского "региона возле Чечни" . По мере появления подробностей "Кавказскому узлу" удалось выяснить, что террористы происходят из семьи этнических чеченцев (тейп Келой) и жили в течение короткого времени в Дагестане.

Отец организаторов бостонского теракта Анзор Царнаев родился в Киргизии в чеченской семье, проживавшей там со времен сталинской депортации в 40-х годах XX века. Мать - Зубейдат Царнаева, аварка, родом из Дагестана .

И Тамерлан, и Джохар Царнаевы родились за пределами Северного Кавказа. Однако младшего из братьев - Джохара, который родился в 1993 году, назвали так, предположительно, в честь первого президента Чечни Джохара Дудаева.

В октябре 2001 года семья Царнаевых переехала из Центральной Азии в город Махачкалу (Дагестан) и провела там пять месяцев. В период проживания в Дагестане братья Царнаевы проходили обучение в махачкалинской школе №1.

В 2002 году семья покинула Дагестан, эмигрировав через Турцию в США .

Связи Тамерлана Царнаева с дагестанским подпольем

В декабре 2010 года в городе Избербаш (Дагестан) был задержан принявший ислам в Канаде 21-летний Вильям Плотников, подозреваемый в связях с участниками дагестанских НВФ. В ходе допросов Плотников дал список имен проживающих в Европе и Америке выходцев с Северного Кавказа, с которыми он поддерживал связь. Среди этих людей фигурировал Тамерлан Царнаев.

Вероятно также, что Царнаев и Плотников были знакомы лично. Оба они занимались боксом и постоянно участвовали в соревнованиях, в том числе и в Канаде. Кроме того, Тамерлан Царнаев, навещая свою тётю, неоднократно бывал в Торонто (Канада), где жил Плотников.

В связи с появлением информации о связях Царнаева с Плотниковым в 2011 году сотрудники ФСБ запросили данные о Тамерлане у Федерального бюро расследований США. ФБР по запросу ФСБ допросило Тамерлана Царнаева, однако не обнаружило признаков его причастности к террористической деятельности.

В январе 2012 года Тамерлан Царнаев вылетел из США в Россию, а затем вернулся в июле того же года обратно. С марта по июль 2012 года Тамерлан Царнаев находился в Дагестане, где обращался в ФМС России для восстановления потерянного российского паспорта, но так его и не получил.

Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центр "Э") Республики Дагестан в период пребывания Тамерлана Царнаева в республике завели на него карточку оперативного учета и неоднократно замечали его в апреле 2012 года вместе с 18-летним Махмудом Нидалем, который на тот момент уже около года "находился в разработке" Центра "Э". (Оперативники считали Нидаля связным подполья, одной из задач которого была вербовка новых членов, поэтому все люди, с которым общался Нидаль, тщательно проверялись.)

Незадолго до того, как Тамерлан Царнаев уехал из Дагестана, В.Плотников и М.Нидаль были убиты в ходе контртеррористических операций.

Когда Тамерлан Царнаев покинул Россию, ФСБ направила по поводу него в США еще один запрос, адресованный в Центральное разведывательное управление, однако ответа от американской стороны не последовало .

Впоследствии отец Тамерлана - Анзор Царнаев заявлял, что его сын, будучи в России, не имел контактов ни с какими группировками и находился постоянно у него "под присмотром".

Также по свидетельству Анзора Царнаева - они с сыном дважды посещали Чечню, чтобы повидаться с живущими там родственниками .

Тётя братьев Царнаевых - Патимат Сулейманова рассказала "Кавказскому узлу", что Джохар Царнаев тоже собирался посетить Дагестан, намереваясь приехать туда в мае 2013 года.

21 апреля 2013 года, уже после взрыва в Бостоне, стало известно, что спецслужбы США рассматривают в качестве приоритетной версию о связи братьев Царнаевых с одной из террористических организаций. В частности, проверялись данные о связи Тамерлана Царнаева с лидером организации "Имарат Кавказ" Доку Умаровым. Версия была основана на данных о поездке Тамерлана Царнаева в Дагестан и на содержании профиля Тамерлана Царнаева на видеохостинге YouTube, включавшем ссылки на "Вилаят Дагестан" (дагестанское крыло "Имарата Кавказ"*).

В тот же день, 21 апреля, командование "Вилаята Дагестан" опровергло информацию о связях с бостонским террористом, распространив посредством своих сайтов заявление о том, что члены вилаята не ведут боевых действий против США.

Знакомства Тамерлана Царнаева в США

В конце апреля 2013 года также стало известно, что в Америке, по данным спецслужб, на Тамерлана Царнаева в период времени перед терактом сильное влияние оказывал мужчина по имени Миша - уроженец Армении, принявший ислам. После общения с ним Тамерлан Царнаев увлекся радикальным исламом.

Также в США изучали информацию о том, что подтолкнуть старшего сына к увлечению радикальным исламом могла его мать - Зубейдат Царнаева, фигурировавшая в американском списке лиц, подозреваемых в связях с терроризмом, и также общавшаяся с тем самым Мишей. В конце апреля 2013 года ФСБ передала ФБР записи прослушки двух ее телефонных разговоров, сделанные в начале 2011 года. Первый разговор Зубейдат Царнаевой состоялся со старшим сыном: они расплывчато упоминали джихад и обсуждали возможность переезда Тамерлана в Палестинскую автономию. Во втором разговоре с женщиной участвовал некий выходец с Северного Кавказа, в отношении которого ФБР вело расследование . Увлечение Зубейдат Царнаевой радикальным исламом стало одной из причин, по которой родители братьев Царнаевых в 2011 году подали на развод .

14 мая 2013 года сотрудники ФБР в городе Манчестер (штат Нью-Гемпшир, США) обыскали дом Мусы Хаджимурадова, который служил личным телохранителем бывшего главы правительства самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева и приехал в США в 2004 году в рамках программы ООН по защите беженцев. В течение нескольких лет перед терактом Хаджимурадов поддерживал отношения с Тамерланом Царнаевым, с которым впервые познакомился в 2006 году. За несколько недель до взрыва в Бостоне Тамерлан Царнаев, его жена и дочь останавливались в доме Хаджимурадова.

В ночь на 22 мая в городе Орландо (Флорида, США) в ходе допроса был застрелен агентом ФБР 26-летний Ибрагим Тодашев, знакомый Тамерлана Царнаева. В причастности к теракту на марафоне в Бостоне Тодашев не подозревался, но при допросе признал свою вину в совершении тройного убийства, в котором также участвовал Тамерлан Царнаев. Застрелен Тодашев был прямо во время допроса, когда набросился на агента ФБР и перевернул стол. Никакого оружия у Тодашева при этом не было.

Дело братьев Царнаевых: реакция на Северном Кавказе и в мире

24 апреля 2013 года, после того как Джохару Царнаеву в США было предъявлено обвинение по статье о применении "оружия массового поражения", "Кавказский узел" сообщил, что на улицах в центре города Грозного (Чечня) были расклеены анонимные листовки-обращения в поддержку младшего из братьев Царнаевых. В листовках содержался призыв подписываться под интернет-петицией в защиту Джохара, а также говорилось: "Джохар Царнаев полностью невиновен, пока его вина не доказана, мы хотим справедливости, мы хотим истины, мы хотим доказательств в этом ложном обвинении".

В конце апреля 2013 года в Бишкеке (Киргизия) неизвестные люди расклеивали листовки в поддержку Царнаева. В листовках имелось несколько фотографий Джохара разного возраста и призыв помолиться за него.

В интернете, в социальной сети "ВКонтакте" была создана "Официальная группа Царнаевых".

25 апреля "Кавказский узел" сообщил, что Зубейдат Царнаева на пресс-конференции в Дагестане выразила несогласие с версией о том, что теракт в Бостоне совершили ее сыновья.

26 апреля 2013 года родители братьев Царнаевых покинули территорию Дагестана. Также "Кавказскому узлу" стало известно об их намерении нанять адвоката для защиты интересов семьи.

На первых слушаниях, 10 июля 2013 года, перед зданием суда собралась группа сторонников Джохара Царнаева, - в основном девушки, которые склонны считать, что обвиняемого "подставили спецслужбы". Молодые поклонницы Царнаева были одеты в майки с его изображением.

В середине июля 2013 года редакция американского музыкального журнала Rolling Stones анонсировала августовский номер, на обложке которого была помещена фотография Джохара Царнаева. Фотография была сделана крупным планом и озаглавлена "Подрывник" "The Bomber). Таким образом анонсировалась статья номера, посвящённая подсудимому. В центральной редакции журнала данную публикацию объясняли традицией, согласно которой каждый номер обсуждает серьезную и значимую общественную или культурную тему. Однако поступок издателей вызвал неоднозначную реакцию среди читателей журнала, а некоторые ритейлоры в США отказались продавать августовский номер Rolling Stones. Российская редакция журнала не стала печатать русскую версию издания в той же обложке: в российском выпуске Rolling Stones за август 2013 года была помещена фотография актера Мэтта Дэймона.

10 апреля 2014 года в докладе инспекторов по результатам проверки деятельности ЦРУ по возможностям предотвращения теракта было отмечено, что Россия располагала более подробной информацией о террористических планах Тамерлана Царнаева, но не передала ее ФБР. По данным доклада, в 2011 году представители РФ сообщили ФБР только о том, что Царнаев "является сторонником радикального ислама и глубоко верующим человеком". По данным американских источников, РФ несколько раз отказала ФБР в предоставлении дополнительной информации о Царнаеве и передала ее только после взрыва в Бостоне в апреле 2013 года. В частности, россияне сообщили о перехваченном разговоре Тамерлана Царнаева с матерью, в ходе которого "обсуждалась тема исламского джихада".

Суд по делу Джохара Царнаева

27 июня 2013 года Джохару Царнаеву было официально предъявлено обвинение по 30 пунктам, по 17 из них мерой наказания может являться пожизненное заключение или смертная казнь. Среди обвинений, выдвинутых против Джохара Царнаева, - убийство четырёх человек (три человека погибли во время взрыва, также Джохара Царнаева обвиняют в убийстве полицейского Шона Коллиера, которого Джохар и его брат Тамерлан застрелили в Массачусетском технологическом институте 18 апреля 2013 года, скрываясь после теракта).

Согласно обвинительному акту, Джохар Царнаев был среди прочего причастен к гибели своего брата Тамерлана, так как переехал его машиной во время перестрелки с полицией .

10 июля 2013 года Джохар Царнаев в ходе судебного заседания не признал своей вины ни по одному из предъявленных обвинений. Перед зданием суда при этом проходил пикет, организованный людьми, не верящими в виновность Царнаева.

Следователи ФБР уверены, что взрывные устройства для теракта на Бостонском марафоне были изготовлены в доме Тамерлана Царнаева. По мнению сотрудников ФБР, инструкцию по сбору взрывчатки братья отыскали в Интернете.

Первое судебное слушание состоялась 10 июля 2013 года. На процессе председательствовала 66-летняя судья Марианна Боулер. Заседание было открытым, на нем присутствовали жертвы теракта и их родственники. В зале суда также находились две сестры Царнаева – Бэла и Амина. Мать Джохара - Зубейдат Царнаева - ранее собиравшаяся присутствовать на судебном процессе, на первом слушании не появилась.

По сообщениям очевидцев процесса, Джохар Царнаев виновным себя не признал.

9 апреля 2014 года во время слушаний в одном из комитетов Конгресса США председатель комитета Палаты представителей по национальной безопасности Майкл Маккол заявил, что, по имеющимся данным, из Бостона братья Царнаевы собирались поехать в Нью-Йорк и привести в действие еще шесть бомб. Действия бостонских властей, предпринятые сразу после теракта, позволили предотвратить новые теракты.

15 мая 2015 года суд присяжных приговорил Царнаева к смертной казни по некоторым пунктам обвинения. Присяжные единогласно признали, что Царнаев недостаточно раскаивается в содеянном. Только один присяжный согласился с тем, что подсудимый навряд ли совершит преступление или будет подстрекать к совершению преступления, если его приговорят к пожизненному сроку. 24 июня 2015 года Джохару Царнаеву в суде Бостона был официально оглашен смертный приговор. В июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Царнаеву. Суд сослался на возможную необъективность присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. 4 марта 2022 года Верховный суд США оставил в силе решение о смертном приговоре Царнаеву. В августе 2022 года исполнение смертного приговора Джохару Царнаеву, было отложено до рассмотрения его апелляционной жалобы. В марте 2024 года Апелляционный суд в США потребовал проверить объективность двух присяжных, участвовавших в вынесении смертного приговора Царнаеву.

Судебное преследование других фигурантов дела о теракте

13 мая 2014 года Бостонский суд постановил, что судебные процессы трех фигурантов дела о теракте во время марафона 13 мая 2014 года Бостонский суд постановил, что судебные процессы трех фигурантов дела о теракте во время марафона будут проводиться в разное время

В мае в федеральный суд Бостона были поданы документы, где было отмечено, что Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, обвиняемые в теракте на финише Бостонского марафона, собрали бомбы с использованием елочных украшений, игрушечных машинок и фейерверков. Также было отмечено, что приведенные в действие бомбы являются "относительно сложными устройствами", и братья Царнаевы не смогли бы их изготовить без обучения или помощи со стороны.