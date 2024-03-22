Суд в США потребовал проверить присяжных по делу Царнаева

22 марта 2024, 10:10

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Апелляционный суд в США потребовал проверить объективность двух присяжных, участвовавших в вынесении смертного приговора уроженцу Чечни Джохару Царнаеву по делу о теракте в Бостоне.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Суд сослался на возможную необъективность присяжных, которых выбрали в Бостоне, где был совершен теракт. 4 марта 2022 года Верховный суд США оставил в силе решение о смертном приговоре Царнаеву. Исполнение приговора отложено до рассмотрения апелляционной жалобы, сообщил в августе 2022 года адвокат.

Апелляционный суд в США поручил расследовать версию о возможной предвзятости жюри присяжных в деле Джохара Царнаева. Это может привести к пересмотру смертного приговора, сообщает сегодня Reuters, на публикацию которого обратил внимание "Коммерсант".

Суд в Бостоне не удовлетворил апелляционную жалобу Царнаева об отмене приговора, но вернул дело в суд первой инстанции, придя к выводу, что во время прошлого разбирательства не были должным образом расследованы жалобы подсудимого на предвзятость членов жюри. Царнаев утверждал, что двое присяжных солгали, заявив, что не обсуждали дело в соцсетях до начала процесса.

Заседание апелляционного суда состоялось 21 марта, на нем суд поручил судье, который вел процесс по делу Джохара Царнаева, выяснить, не были ли предвзятыми двое присяжных заседателей.

Окружной судья заявил, что, если судья первой инстанции придет к выводу, что любой из присяжных должен быть дисквалифицирован, то Царнаев будет иметь право на новое судебное разбирательство, говорится в публикации.

Напомним, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след".

Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима, говорится в биографии Джохара Царнаева, размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о связанных с терактом судебных процессах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Теракт в Бостоне".

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