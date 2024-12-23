Байден отказался отменить смертную казнь Царнаеву

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Уроженец Чечни Джохар Царнаев не вошел в список осужденных, которым президент США Джо Байден заменил смертную казнь на пожизненное заключение.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Суд сослался на возможную необъективность присяжных, которых выбрали в Бостоне, где был совершен теракт. 4 марта 2022 года Верховный суд США оставил в силе решение о смертном приговоре. Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Царнаева на это решение, но вернул дело в суд первой инстанции, указав, что не были должным образом расследованы жалобы подсудимого на предвзятость членов жюри. Это может привести к пересмотру смертного приговора.

Президент США Джо Байден отменил казнь для 37 осужденных, заменив им меру наказания на пожизненное заключение, говорится в тексте решения, опубликованном сегодня на сайте Белого дома.

"Президент Байден [...] считает, что Америка должна прекратить применение смертной казни на федеральном уровне, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти — вот почему сегодняшнее решение применяется ко всем, кроме этих случаев", - говорится в публикации.

При этом трое федеральных заключенных, в том числе Джохар Царнаев, всё еще ожидают казни. Другие двое приговоренных - Дилан Руф, осужденный за убийство девяти чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне, и Роберт Бауэрс, который застрелил 11 человек в синагоге в Питтсбурге, пишет сегодня Associated Press.

"Сегодня я заменяю приговоры 37 из 40 лиц, приговоренных к федеральной смертной казни, на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения", - приводит агентство слова Байдена.

Напомним, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы, по версии американских спецслужб, организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Теракт в Бостоне: кавказский след".

Тамерлан Царнаев был убит при задержании, а Джохару Царнаеву суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима, говорится в биографии Джохара Царнаева, размещенной на "Кавказском узле".

Материалы о связанных с терактом судебных процессах "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Теракт в Бостоне".

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