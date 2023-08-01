Дело банды Цапка

01 августа 2023, 13:48

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11 лет назад, в ночь с 4 на 5 ноября 2010 года, в станице Кущевской Краснодарского края произошло убийство 12 человек, совершенное группой во главе с местным предпринимателем Сергеем Цапком. Расследуя это громкое преступление, следствие пришло к выводу, что в районе Кущевской в течение нескольких лет под предводительством Цапка действовала организованная преступная группировка, ответственная за целую серию тяжких преступлений. Также выяснилось, что группировка функционировала при попустительстве местной милиции и прокуратуры.

Три фигуранта кущевского дела, находясь в СИЗО, покончили жизнь самоубийством. Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, однако 7 июля он был найден мертвым в одиночной камере СИЗО №1 Краснодара. По данным следствия, причиной смерти Цапка стала закупорка легочной артерии.

После окончания кущевского дела, начались расследование и суды, связанные с так называемым "наследством Цапков".

Цапки навсегда?

Бывший начальник налоговой инспекции Кущевского района в 2015-2019 годах Игорь Гончаров считает, что за 10 лет после «кущевской резни» в районе мало что изменилось. «В Кущевке периодически появлялись банды, велись поборы, совершались страшные преступления, к которым причастны люди в погонах и мантиях. Жестокие нравы (...) недавно на себе испытал районный прокурор (Владимир Приходченко), которого в апреле 2019 года направил заместитель генпрокурора для наведения порядка после очередной банды. Ему сломали руку и едва не свернули шею хулиганы в 100 метрах от здания кущевского ОМВД», - отметил он.

Наказание за кущевскую трагедию в основном понесли лишь те, кто принимал участие в убийствах. А за главный в этих краях актив — землю, отобранную бандитами, — по-прежнему идет ожесточенная борьба. Полноценных расследований экономической стороны цапковских преступлений практически не было . Единственный случай, попавший в суды – дело Александра Исюка, который, в итоге, сам оказался под стражей по подозрению в ложном доносе о вымогательстве у него бандой крупной суммы денег.

Борьба за отобранные земли ведется как основным «наследником» цапковских – агрокомплексом принадлежащим бывшему губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву , так и приходящими на кубанское черноземье, например, ростовским концерном «Покровский». Концерну, казалось бы, удалось устранить конкурентов в борьбе за часть принадлежавших банде Цапков земли, однако теперь и сами сотрудники и владельцы концерна подверглись уголовному преследованию.

При этом остаются нерасследованными и убийства. Так Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя после новых показаний Владимира Алексеева в июне 2021 года стали подозреваемыми в деле об убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича, совершенном в 2002 году. По версии следствия, Бориса Москвича убили после того, как он отказался сотрудничать с бандой Цапков. Источник уточнил, что Цеповяз и Стришняя считаются одними из организаторов убийства, а непосредственным исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, покончивший с собой в СИЗО.

Массовое убийство в станице Кущевской

В ночь с 4 на 5 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка . Причиной нападения на усадьбу С.Аметова послужило желание С.Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Как ошибочно полагал Сергей Цапок, за гибелью брата стоял именно Сервер Аметов.

В нападении на дом Аметова непосредственно участвовали сам Сергей Цапок, а также члены его группировки Владимир Алексеев, Андрей Быков, Сергей Карпенко, Вячеслав Рябцев и Игорь Черных .

В день убийства у С.Аметова гостил директор агрофирмы из Ростова Владимир Мироненко с семьей. Нападавшие об этом знали и, по признанию С.Цапка, специально дожидались, когда "все выпьют и расслабятся". На С.Аметова и В.Мироненко члены банды напали, когда те играли в бильярд в бане. Мироненко был убит, а Аметову С.Цапок нанес ранение ножом. После этого хозяина дома выволокли из бани в комнату и на его глазах расправились с остальными членами семьи и гостями. Трупы сложили в кучу, положив сверху еще живую девятимесячную внучку Аметова, облили бензином и подожгли.

В числе убитых оказались также зашедшая в гости к Серверу Аметову соседка Наталья Касьянова и ее 14-летний сын Павел.

Всего жертвами массового убийства стали 12 человек: Сервер Аметов, его супруга Галина, невестка Елена и внучка Амира; а также Владимир Мироненко, его супруга Марина, его дочери Алена и Ирина, его тесть Виктор Игнатенко и теща Лидия Игнатенко; Наталья Касьянова и ее сын Павел.

Расследование преступлений группировки Сергея Цапка и суд

5 ноября 2010 года после осмотра сгоревшего дома С.Аметова и обнаруженных там трупов следственные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, убийство малолетнего, совершенные общеопасным способом). Генеральный прокурор России Юрий Чайка взял расследование дела об убийстве под личный контроль.

8 ноября 2010 года прибывший в Кущевскую председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вместе со следственной группой осмотрел место убийства и провел оперативное совещание. На совещании Бастрыкин заявил, что поражен жестокостью совершенного преступления и потребовал приложить максимум усилий для раскрытия преступления .

12 ноября 2010 года Следственный комитет заявил о том, что дело о массовом убийстве в Кущевской полностью раскрыто. Впоследствии обвинение по этому делу было предъявлено восьми участникам группы Цапка. Также представители Следственного комитета сообщили о ведущемся расследовании по другим преступлениям, совершенным членами преступной группы. В ходе расследования Сергей Цапок активно сотрудничал со следствием и на допросах рассказал следователям как минимум о пяти убийствах, совершенных членами возглавляемой им ОПГ. При этом он подчеркивал, что лично он не причастен к убийствам, о которых рассказывает.

19 ноября 2010 года ГУВД по Краснодарскому краю обратилось к жителям Кущевской с просьбой сообщить в правоохранительные органы о преступлениях, о которых не заявлялось ранее, с целью поиска доказательств того, что на территории поселения действовала преступная группировка. В тот же день газета "Ведомости" сообщила, что имя Сергея Цапка было известно милиции и прокуратуре еще за два года до резни в Кущевской, однако местные правоохранители игнорировали поступавшие по его поводу жалобы жителей станицы и депутатские запросы. 22 ноября 2010 года с жителями станицы Кущевской встретился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и призвал рассказать обо всех преступлениях, которые произошли в районе ранее. На встречу пришли 162 человека и подали в общей сложности более 140 заявлений.

23 ноября 2010 года Следственный комитет сообщил, что специальный штаб по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений в Кущевской возобновил производство по 12 уголовным делам прошлых лет. Спустя месяц все 12 преступлений были раскрыты. Также в ходе расследования были выявлены и другие преступления, о которых ранее в правоохранительные органы не сообщалось, или дела по которым были закрыты.

В числе обвиняемых по делу о банде Цапка по результатам расследования оказались следующие фигуранты.

Непосредственные участники нападения на дом Аметова:

Сергей Цапок (приговорен к пожизненному заключению); Владимир Алексеев (задержан на Украине, экстрадирован, приговорен к пожизненному заключению); Андрей Быков (заключил досудебное соглашение со следствием, приговорен к 20 годам заключения); Сергей Карпенко; Вячеслав Рябцев ( в доме Аметовых убийств не совершал задержан на Украине, экстрадирован в Россию , приговорен к 20 годам заключения); Игорь Черных (приговорен к пожизненному заключению).

Другие участники банды Сергея Цапка:

Владимир Запорожец (приговорен к 19 годам заключения); Виталий Иванов (признался в совершенном в 2003 году убийстве предпринимателей Богачевых); Николай Цапок, дядя Сергея Цапка (приговорен к 20 годам заключения); Вячеслав Цеповяз (приговорен к 20 годам заключения); Сергей Цеповяз (приговорен к штрафу в размере 150 000 рублей за укрывательство).

Кроме того, 25 ноября 2010 года прошел обыск в фирме "Артекс-Агро", которой руководила Надежда Цапок - мать Сергея Цапка. Произошло это в связи с тем, что прокуратура выявила нарушения при выделении фирме государственных субсидий на сумму свыше 15 млн рублей. Против Н.Цапок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по итогам рассмотрения которого она была признана виновной и приговорена к трем годам лишения свободы.

9 ноября 2012 года, после вынесения приговоров С.Цеповязу, В.Рябцеву и А.Быкову, началось рассмотрение в суде дел остальных подозреваемых. Организатор массового убийства - Сергей Цапок - своей вины не признал.

8 ноября 2013 года в суде присяжные огласили вердикт, признав Сергея Цапка, его дядю Николая Цапка, Вячеслава Цеповяза, Владимира Алексеева, Игоря Черных и Владимира Запорожца виновными во всех инкриминируемых им преступлениях - в участии в банде, убийствах, покушениях на убийства, разбойных нападениях, незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, изнасилованиях и незаконном хранении оружия. Кроме того, Сергей Цапок был признан виновным в том, что он руководил бандой в станице Кущевской.

14 ноября 2013 года обвинение попросило приговорить Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных к пожизненному заключению, а Вячеслава Цеповяза, Николая Цапка и Владимира Запорожца - к 25 годам лишения свободы. Кроме того, прокурор попросил оштрафовать Сергея Цапка на 700 тысяч рублей и назначить ему отбывание наказания в колонии особого режима. Владимира Алексеева и Игоря Черных гособвинитель попросил приговорить к штрафу по 600 тысяч рублей, а Вячеслава Цеповяза оштрафовать на 300 тысяч рублей. В тот же день обвиняемые выступили с последним словом: никто из них своей вины не признал.

19 ноября 2013 год суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии особого режима. К пожизненным срокам также были приговорены Владимир Алексеев и Игорь Черных. Кроме того, по решению суда С.Цапок должен был выплатить 700 тысяч рублей штрафа. Остальные подсудимые также были приговорены к длительным срокам заключения: Николай Цапок - к 20 годам, Вячеслав Цеповяз - к 20 годам, Владимир Запорожец - к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Смерть фигурантов дела

После начала расследования дела кущевской банды три его фигуранта покончили жизнь самоубийством. Сам главарь банды Сергей Цапок умер при не до конца выясненных обстоятельствах. В СМИ обсуждалось, что такая череда смертей может выглядеть странной .

В ночь на 30 июня 2011 года в СИЗО Краснодара покончил с собой Виталий Иванов .

. 1 августа 2011 года в реанимационном отделении клинической больницы скорой медицинской помощи города Владикавказа после попытки суицида скончался, не приходя в сознание, Сергей Карпенко . Проверка СК РФ по фактам смерти Иванова и Карпенко подтвердила версию о суициде.

. Проверка СК РФ по фактам смерти Иванова и Карпенко подтвердила версию о суициде. 4 июля 2014 года в одиночной камере СИЗО №1 УФСИН России по Краснодарскому краю был обнаружен повешенным Игорь Черных .

. 7 июля 2014 года Сергей Цапок был найден мертвым в одиночной камере СИЗО №1 города Краснодара, где находился в связи с обжалованием приговора. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. 5 июля, по данным следственного управления, Сергей Цапок доставлялся в одну из городских больниц Краснодара с предварительным диагнозом "инсульт". После оказания медицинской помощи осужденного отправили в медчасть изолятора.

был найден мертвым в одиночной камере СИЗО №1 города Краснодара, где находился в связи с обжалованием приговора. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было. 5 июля, по данным следственного управления, Сергей Цапок доставлялся в одну из городских больниц Краснодара с предварительным диагнозом "инсульт". После оказания медицинской помощи осужденного отправили в медчасть изолятора. 10 марта 2015 года было сообщено о самоубийстве 27-летнего Павла Колбасенко, тело которого было найдено в доме его супруги .

10 мая 2015 года около 17.00 мск в станице Кущевской Краснодарского края был обнаружен застреленным бывший гендиректор ЗАО "Маяк" Иван Поляков, ранее управлявший сельхозугодьями агрофирмы Надежды Цапок. Адвокат, представлявший интересы Полякова в гражданских процессах, сообщил, что помимо суицида следствие рассматривает в качестве предварительных версий убийство на бытовой почве или заказное преступление, связанное с деятельностью погибшего. 7 июня 2015 года стало известно, что дело о самоубийстве Ивана Полякова будет пересмотрено следственными органами кубанского управления СКР.

В своем последнем слове 18 ноября 2013 года Сергей Цапок заявлял: "Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством, если, конечно, меня не убьют в тюрьме".

После известия о гибели Сергея Цапка в "Твиттере" российского оппозиционера Алексея Навального** было опубликовано сообщение: "О, и Цапка грохнули в СИЗО. Его совсем не жалко. Жалко, что его

показаний на местных прокуроров, ментов и губернатора мы так и не узнаем" .

7 июля 2014 года, говоря о гибели четырех фигурантов "кущевского" дела, председатель межрегиональной правозащитной ассоциации "Агора"* Павел Чиков* отмечал: "Даже если это не связано с чьим-то злым умыслом, то вообще условия содержания в российских СИЗО - это притча во языцех, которая неоднократно становилась предметом рассмотрения и международных, и российских инстанций, об этом постоянно пишет в своих ежегодных докладах уполномоченный по правам человека. Буквально полтора года назад было пилотное постановление Европейского суда по правам человека, он проанализировал почти 100 дел, 100 решений за последние 10 лет, касающихся условий содержания в российских следственных изоляторах. И везде одинаковые ужасные условия, при этом отдельным пунктом было оказание медицинской помощи". "Мы с вами тут обязательно должны вспомнить загадочную историю гибели Салмана Радуева, если вы помните такого чеченского террориста, который как раз свое пожизненное лишение свободы получил и тайным образом от сердечной же недостаточности скончался в пермской колонии уже теперь много лет назад. Череда загадочных смертей по резонансным делам у нас присутствует", - добавил Чиков* .

После известия о смерти Сергея Цапка потерпевшие по делу о "кущевской резне" попросили прокуратуру Краснодарского края не разрешать хоронить его в родной станице Кущевской.

Проверки и отставки

Почти сразу после начала следствия по делу о массовом убийстве в доме С.Аметова в Кущевском районе начались проверки деятельности местных органов власти, а также последовал ряд отставок. В частности, своих постов лишились замглавы администрации Кущевского района, начальник местной милиции, глава ГУВД Краснодарского края и глава краевого департамента по взаимодействию с правоохранительными органами. Также после проверок досрочно были прекращены полномочия председателя суда Кущевского района Александра Яценко.

19 ноября 2010 года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в ходе встречи с жителями Кущевской пообещал сам уйти в отставку, если убийцы 12 человек в доме С.Аметова сумеют избежать наказания.

24 ноября 2010 года генеральная прокуратура сообщила о грубых нарушениях, выявленных в деятельности Кущевского РОВД, в том числе об укрытии преступлений. В тот же день был задержан руководитель подразделения Центра по противодействию экстремизму ГУВД Краснодарского края в станице Кущевской Александр Ходыч, подозреваемый в превышении должностных полномочий. По версии генпрокуратуры, А.Ходыч, угрожая уголовным преследованием одному из местных жителей, требовал от него 6 млн рублей . 26 ноября А.Ходыч был арестован. 18 апреля 2012 года он был осужден на восемь лет лишения свободы за мошенничество. В апреле 2016 года по решению суда А.Ходыч был отпущен из колонии на два года и восемь месяцев раньше срока и вернулся в Кущевскую.

30 ноября 2010 года во время ежегодного послания Федеральному Собранию РФ президент Дмитрий Медведев заявил об отставке Сергея Кучерука, возглавлявшего ГУВД Краснодарского края с 2001 года. Президент не произнес название станицы Кущевской, но пояснил, что увольнение Кучерука связано с "одним из криминальных эпизодов".

24 февраля 2011 года глава российского МВД Рашид Нургалиев лично вручил Сергею Кучеруку медаль "За заслуги в управленческой деятельности" второй степени. Однако 2 марта приказ о награждении был отменен.

28 января 2011 года против начальника отделения по делам несовершеннолетних ОВД по Кущевскому району Татьяны Ремескевичн было возбуждено уголовное дело в связи с выявлением в ходе проверки факта укрывательства сотрудниками кущевской милиции заявления матери малолетней девочки о том, что последняя подверглась сексуальному насилию со стороны Владимира Алексеева, входившего в банду Цапка .

Дела о "наследстве Цапков"

23 августа 2016 года против судьи Арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой возбуждено уголовное дело - она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году судья предложила двум местным предпринимателям оказать содействие в приобретении прав на землю сельскохозяйственного назначения, расположенную в Кущевском районе и принадлежащую фирме Надежды Цапок. Предприниматели передали судье часть оговоренной суммы (40 млн рублей), однако Мартынова передала акции фирмы, которой перешли права на землю, своим родственникам и знакомым.

7 декабря 2018 года суд признал Светлану Мартынову виновной в мошенничестве и назначил ей семь лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита подала жалобу на приговор суда. В феврале 2019 года Верховный суд не удовлетворил жалобу адвоката на приговор Светлане Мартыновой, а в декабре 2020 года Коллегия Верховного суда России отказала в оспаривании приговора.

23 июля 2019 года суд в Ростове-на-Дону признал жителя станицы Кущевская Ивана Колесника соучастником мошенничества, совершенного его дочерью, бывшей судьей Светланой Мартыновой. 71-летнего владельца фермерского хозяйства суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно, учтя его состояние здоровья после инсульта. Суд установил, что в 2011–2012 годах Светлана Мартынова и ее отец занимались «цапковским наследством», то есть разрабатывали схемы перехода к новым владельцам сельхозугодий, ранее находившихся в распоряжении ООО «Артекс-Агро» .

Летом 2021 года Светлана Мартынова направила в ФСБ России явку с повинной, признавшись в посредничестве при передаче взятки (статья 291.1 УК РФ). Из текста следует, что в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна «Покровский» Аркадия Чебанова и Андрея Коровайко, а также юриста Виктории Лесной Мартынова передала взятку в 5 миллионов рублей, а также автомобиль «Нива Шевроле» судьям Кущевского районного суда, которые рассматривали иск Анны Данько, престарелой родственницы Виктории Лесной, об отчуждении земель у Надежды Цапок.

Информация о коррупции, которую распространяет Мартынова — не более чем способ уйти от ответственности в расследуемом сейчас уголовном деле, заявили в концерне. «Это продолжение клеветнической кампании против концерна "Покровский"», — сообщил Коммерсанту представитель концерна.

В конце марта 2023 года второе уголовное дело о мошенничестве Светланы Мартыновой было передано в суд Волгограда. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации доказательств. Уголовное дело связано с "наследством Цапков", по нему также проходят предприниматель из Адыгеи Руслан Шнахов и краснодарский адвокат Михаил Урвачев.

Слушания могли начаться осенью 2022 года в Краснодарском краевом суде, но Мартынова выразила сомнение в беспристрастности правосудия, представителей которого ранее она обвинила в получении взяток. Другой обвиняемый по этому делу, Михаил Урвачев, выступал против изменения территориальной подсудности, однако Верховный суд России согласился с необходимостью перенести процесс в Волгоград У .

По версии следствия, Светлана Мартынова подделала на документах ЗАО «Маяк» подпись совладельца общества Бориса Гурдисова, а затем незаконно распорядилась активами «Маяка», в том числе правом требования на 230 млн рублей. Дело по этому эпизоду было возбуждено еще в 2015 году, сначала его фигурантами были Руслан Шнахов и Михаил Урвачев, но спустя пять лет к нему была привлечена также Светлана Мартынова.Еще один эпизод в деле связан с хищением средств в сумме 92 млн рублей. с банковского счета матери лидера группировки Надежды Цапок .

Дело о ложном доносе

29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани" была задержана Наталья Стришняя. По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние совместно с бизнесменом Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 74 миллиона рублей. В марте 2020 года по этому делу был обвинен и бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз. В феврале 2021 года Ростовский облсуд на два месяца продлил сроки домашнего ареста Наталье Стришней, а также ее брату. О прекращении дела стало известно в июле. 9 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу предпринимателя Александра Исюка по подозрению в ложном доносе о вымогательстве у него 74 миллионов рублей. Ранее он давал показания против супруги Вячеслава Цеповяза - Натальи Стришней.

31 июля 2023 года суд в Ростове-на-Дону признал Александра Исюка виновным в ложном доносе (часть 3 статьи 306 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), Он приговорен к 6,5 годам колонии и штрафу 200 тысяч рублей.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.



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