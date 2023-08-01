01 августа 2023, 05:54

Предприниматель Александр Исюк осужден по делу группировки Цапка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил Александра Исюка к 6,5 годам колонии общего режима, он признан виновным в ложном доносе на члена группировки Цапка Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю, а также мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель Александр Исюк был арестован в июле 2021 года по подозрению в ложном доносе о вымогательстве у него крупной суммы денег. Ранее он давал показания против супруги Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней.

Наталья Стришняя была задержана 29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у собственника агрокомпании ЮСТ Исюка в офисе агрофирмы "Слава Кубани". Следствие сочло причастными к преступлению также Ивана Стришнего, бизнесмена Федора Стрельцова, который находится в международном розыске, и бывшего супруга Стришней Вячеслава Цеповяза. О прекращении дела стало известно в июне 2021 года. В декабре того же года суд в Ростове-на-Дону оставил жалобу Исюка на прекращение дела о вымогательстве без удовлетворения.

Суд в Ростове-на-Дону признал предприниматель Александра Исюка виновным в ложном доносе (часть 3 статьи 306 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), пишет 31 июля "Ростова-газета" со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.

Исюк приговорен к 6,5 годам колонии за ложный донос на Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю. Приговор вынес Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Отбывать наказание бизнесмен будет в колонии общего режима. Она также оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщает "Привет-Ростов".

Вячеслав Цеповяз был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в ноябре 2010 года в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам колонии. Он отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении его перевели в Хабаровск. В июле 2019 года начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" была опубликована справка "Дело банды Цапка".

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Примечание:

"Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков", ""Новая газета" указала на очередной виток передела кущевских земель", "Цеповяз и Стришняя заподозрены по делу об убийстве главы Кущевского района".

Автор: "Кавказский узел"

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