Бизнесмен арестован по подозрению в ложном доносе на участников группировки Цапка

10 июля 2021, 04:48

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу предпринимателя Александра Исюка по подозрению в ложном доносе о вымогательстве у него крупной суммы денег. До этого полиция закрыла уголовное дело по обвинению участников группировки Цапка в вымогательстве 74 миллионов рублей у Исюка.

Как информировал "Кавказский узел", бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя обвинялась в вымогательстве денег у кубанского предпринимателя. По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние совместно с бизнесменом Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 74 миллиона рублей. По этому же делу в марте 2020 года был обвинен Вячеслав Цеповяз. 19 июня стало известно, следствие заподозрило Цеповяза и его бывшую жену Стришнюю в организации убийства в 2002 году главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича.

Вячеслав Цеповяз был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в ноябре 2010 года в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам колонии. Он отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении его перевели в Хабаровск. В июле 2019 года начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 9 июля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Александра Исюка меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября 2021 года включительно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Исюк подозревается в ложном доносе, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения (часть 3 статьи 306 УК РФ), уточнили в пресс-службе.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

"Исюк, имея умысел на заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и искусственным созданием доказательств обвинения, подал заведомо ложное заявление о совершении в отношении него вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере, представив в подтверждение соответствующие документы", - рассказали в пресс-службе.

В июне 2021 года Главное следственное управление Главного управления МВД по Ростовской области прекратило производство по уголовному делу в отношении Натальи и Ивана Стришних и еще четверых обвиняемых за отсутствием события преступления. Потерпевшим по этому делу признавался Исюк, пишет со ссылкой на копию постановления о прекращении уголовного дела "Коммерсант".

Сообщений относительно возбуждения уголовного дела в отношении Исюка на сайтах ГУ МВД по Ростовской области и следственного управления Следственного комитета России по данным на 4.40 мск 10 июля не было.

"Кавказский узел" также писал, что 11 марта 2021 года Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Кущевского районного суда, который по гражданскому иску Исюка постановил взыскать 140 миллионов рублей с находившихся под следствием бывших членов банды Цапка. По данным пресс-службы краевого суда, 74 миллиона рублей - это компенсация тех денег, которые, по утверждению Исюка, у него забрали члены кущевской банды, остальные деньги - это компенсация процентов за пользование чужими деньгами.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка". "Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня".