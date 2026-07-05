Жители Ленинкента пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог

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Один из жителей махачкалинского поселка Ленинкент снял на видео критическое состояние проезжей части улицы, которая после осадков становится труднопроходимой. Другие местные жители, комментируя его ролик в соцсети, пожаловались, что из-за бездорожья по улицам поселка не ездят маршрутки, пешеходы ходят по воде, а обращения к чиновникам не дают результата.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана часто жалуются на проблемы с благоустройством и инфраструктурой, и, не дождавшись реакции властей на их обращения, они нередко решают эти проблемы самостоятельно. Так, 2 марта 2025 года в селе Эрпели Буйнакского района жители на свои деньги произвели замену электрического трансформатора из-за регулярных проблем с электроснабжением. Они пожаловались, что чиновники и энергетики оставили их обращения без реакции.

27 августа 2024 года жители Рутульского района пожаловались на проблему с водоснабжением. Они рассказали, что самостоятельно провели водопроводы в некоторые населенные пункты. 4 марта 2024 года жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. Ранее, 4 января 2024 года, жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли.

Один из жителей поселка Ленинкент в Махачкале снял на видео плохое состояние его улиц. Этот ролик 29 июня был опубликован в Instagram*-паблике tut_mahachkala.

Видео начинается с кадров, на которых показана разбитая дорога с лужами, по которой проезжают автомобили. "Вот это дорога в посёлке Ленинкент. Чуть дожди – и вот что происходит", – сказал автор ролика.

Далее он перевел объектив на обочину, по которой шел другой местный житель. Автор ролика попросил его прокомментировать состояние дороги. "Пока внимания как такового нету. Говорят, там асфальт будет... Мэр сюда приезжал", – сказал местный житель, которого автор видео назвал Юсупом Магомедовичем.

Объектив камеры снова сместился на разбитую дорогу с лужами, по которой медленно проехал легковой автомобиль. "Вот такое положение. Погода была, вода ушла, а во время дождей здесь катастрофа бывает", – отметил автор ролика.

"Здесь реки текут, здесь", – сказал Юсуп Магомедович.

Это видео в Instagram*-паблике tut_mahachkala на который подписаны около 328 тысяч пользователей, на 11.50 мск 5 июля набрал 456 отметок "Нравится" и 56 комментариев.

Комментаторы призвали чиновников решить проблему с плохой дорогой.

"Требуем внимания администрации к данной улице", – отметил muhammad_rs5.

"Когда дожди идут, там невозможно ходить, до колен вода. Просто ужас! Неужели нельзя сделать эту дорогу?" – задалась вопросом patimat51452.

"Займитесь этой дорогой! Как переехала в Ленинкент, всю ходовую часть оставила на этих испорченных дорогах, про колеса молчу. Лишний раз даже выезжать из дома не хочется", – пожаловалась g_cihinova.

"Пора бы, наверное, сделать эти дороги, чтобы маршрутки дальше тоже ездили. Там людям очень далеко приходится ходить с пакетами", – указал пользователь family.asiya.

Некоторые пользователи отметили, что местные жители уже обращались к чиновникам, но проблема так и осталась нерешенной.

"Толку нет они куда только не обращались", – написал пользователь keaiom.

"Дети ходят оттуда в школу. Я отправляла все данные в Минэкологии, проверки были. Фото и видео тоже зафиксировали относительно мусора и неприятного запаха. И все – дальше тишина", – рассказала diana_di19884.

Другие комментаторы, также позиционирующие себя жителями Ленинкента, пожаловались, что проблема с разбитыми дорогами стоит очень остро.

"И не скажешь, что это в минуте от центра города. Даже в селах уже нет таких разбитых дорог, как в Ленинкенте", – написала n.madin_77.

"Да я тоже согласна. Качество дорог оставляет желать лучшего. В дожди огромные лужи образовываются, детям ни на велосипеде, ни на самокате невозможно нормально покататься. С колясками по таким дорогам как ходить? Улица Будаева тоже нуждается в асфальтировании", – отметила l_gabibova.

"Таких улиц в Ленинкенте сотни, так и будет тысячу лет", – заявил пользователь sakinat329.

На 11.50 мск 5 июля на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы жителей Ленинкента на разбитые улицы.