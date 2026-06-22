Оставлен в силе приговор двум жителям Дагестана по "аэропортовскому делу"

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Верховный суд России отказался удовлетворить кассационную жалобу Аскера Будайханова и Гаджи Иманмурзаева, которые приговорены к длительным срокам за организацию беспорядков в аэропорту Махачкалы. Защита указывала на противоречие показаний свидетелей и доказательств выводам суда и следствия.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля 2025 года Ставропольский краевой суд огласил приговор четверым жителям Дагестана по делу о погроме в аэропорту Махачкалы. Девлетхана Рамазанова, Гаджи Иманмурзаева, Аскера Будайханова и Патимат Шарудинову суд признал виновными в организации массовых беспорядках и нарушении транспортной безопасности и приговорил к срокам от 11 лет до 11,5 года.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек. Что произошло в аэропорту Уйташ, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Осужденные за организацию массовых беспорядков и нарушение правил транспортной безопасности в аэропорту Махачкалы Аскер Будайханов и Гаджи Иманмурзаев не смогли оспорить приговор в Верховном суде РФ. Адвокаты Иманмурзаеву утверждали, что приведённые в приговоре доказательства не подтверждают выводы суда. Так, двое потерпевших в суде показали, что Иманмурзаев успокаивал толпу, призывал их не совершать противоправных действий и просил покинуть территорию аэропорта. Также суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении к делу полной версии аудиозаписи (около трёх минут) и её исследовании в суде, которая свидетельствует о невиновности Будайханова А.Б. в организации массовых беспорядков, следует из определения Верховного суда России.

"Судебное следствие нельзя считать объективным, так как по поводу организующей роли Будайханова А.Б. и Иманмурзаева Г.И. не были допрошены более 130 установленных лиц, принимавших участие в массовых беспорядках", - подчеркивала защита, указав, что наказание не является справедливым.

Также они указали, что на иждивении Иманмурзаева находится несовершеннолетний ребёнок, осужденный является дедушкой 9 внуков, проживающих с ним. У Будайханова - четверо несовершеннолетних детей. Оба осужденных частично признали вину и раскаялись. Суд счел доводы защиты несостоятельными и оставил приговор в силе.

По обвинению в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждено более 130 человек, им назначены сроки от 6,5 года до 15 лет лишения свободы. Житель Дагестана Бахтияр Раджабов, которого городской суд Георгиевска в октябре приговорил к семи годам заключения, стал по меньшей мере 136-м осужденным за участие в погроме, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Напомним, находящиеся в международном розыске Илья Пономарев*, Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) и Абакар Абакаров, запрос о подтверждении смерти которого направлен властям Турции, заочно приговорены к срокам от 15 до 19 лет. Следствие и суд сочли их организаторами беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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