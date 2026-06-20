Турсервисы рапортуют о росте турпотока в Анапу на фоне частично открытых пляжей

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Турпоток в Анапу по сравнению с 2025 годом вырос на 30-40%, сообщил представитель Ассоциации туроператоров России. Отдыхающие размещаются и на пляжах, где продолжается засыпка привозным песком, при этом качество самого песка вызывает нарекания у пользователей Telegram.

Турсервисы сообщают о растущем спросе на отдых в Анапе

Спрос на жилье на курортах Краснодарского края за год увеличился на 22%, в топ-3 направлений вошли Сочи, Геленджик и Анапа, сообщило ТАСС со ссылкой на аналитику сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Курорты Краснодарского края лидируют по числу бронирований среди всех российских курортов. Спрос на них за год увеличился на 22%", - отметили представители сервиса.

Помимо самой Анапы растет спрос и на отдых в Витязево в диапазоне 15-20%, говорится в сообщении.

В 2026 году турпоток в Анапу вырос на 30-40% в годовом выражении, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Полное восстановление турпотока в Анапе произойдет уже, вероятно, только в 2027 году

По словам Ромашкина, пляжи в Анапе открылись, люди уже купаются, идет установка лежаков, зонтиков у арендаторов пляжей, пишет "Газета.Ру".

«В январе, когда мы открыли продажи на летний сезон, Анапа прирастала на 30-40% год к году. Отчасти это был эффект низкой базы 2025 года. В то же время ожидание открытия пляжей в Анапе стимулировало российских туристов, и они очень живо все раскупали. В целом Анапа по числу туристов идет сейчас где-то посередине между 2024 и 2025 годами. Если брать абсолютные цифры, то в хороший 2024 год Анапу посетили около 5 млн туристов, в прошлом провальном году из-за разлива в декабре 2024 года было примерно 2,5 млн туристов. Полное восстановление турпотока в Анапе произойдет уже, вероятно, только в 2027 году. Ожидаем, что курортная отрасль, которая сильно пострадала в прошлом году — практически все сработали в убыток — в этом году все-таки начнет восстанавливаться и компенсировать потери прошлого года», - приводятся его слова в публикации.

По его словам, Анапа является направлением именно внутреннего туризма, иностранцев в Анапе ожидать не стоит.

«Иностранным туристам крайне тяжело добраться до Анапы. Они выбирают хабы с развитым авиасообщением (Москва, Петербург) или приграничные регионы на Дальнем Востоке, куда удобно добираться самолетом или переходить границу пешком/на автобусе», - заключил Ромашкин.

Туристы на фоне куч привозного песка отдыхают у кромки воды

Блогеры публикуют фото и видео заполненных туристами анапских пляжей. При этом, по их словам, сегодня морская вода холодная. Так, Макс Анапский сообщил, что температура воды всего + 17 градусов. Отдыхают у воды и на тех пляжах, где ведется засыпка привозным песком.

Убили пляжи, это не тот песок совсем

Люди на пляже Паралия в Витязев располагаются в узком промежутке между кучами и кромкой воды, машины же продолжают завозить песок, пишет Андрей Маковозов в своем Telegram-канале.

"Весь смысл отсыпки сейчас это отсыпать одну часть пляжа в то время как на другой будут стоять лежаки и после разравнивания первой части перенести туда лежаки и начать отсыпать вторую часть пляжа, в противном же случае Если отсыпать весь пляж целиком то людям просто будет негде отдыхать", - пишет он.

"Убили пляжи, это не тот песок совсем. После отсыпки какая-то твердая земля получается", - прокомментировал это сообщение Pavel Krasotin.

"Ужас, конечно. Теперь не пляж , а стройка. К этому песку цемент нужен", - согласился Олег Юрьевич.

Юрий Озаровский в своем Telegram-канале также разместил фото, как отдыхающие на пляже в Витязево теснятся у воды на фоне куч песка.

В Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".