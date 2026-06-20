×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:01, 20 июня 2026

Турсервисы рапортуют о росте турпотока в Анапу на фоне частично открытых пляжей

Туристы на Центральном пляже Анапы. Скриншот фото Марианны Шиловой от 20.06.26, https://t.me/fotoVideoMarianna/26581.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Турпоток в Анапу по сравнению с 2025 годом вырос на 30-40%, сообщил представитель Ассоциации туроператоров России. Отдыхающие размещаются и на пляжах, где продолжается засыпка привозным песком, при этом качество самого песка вызывает нарекания у пользователей Telegram.

Турсервисы сообщают о растущем спросе на отдых в Анапе

Спрос на жилье на курортах Краснодарского края за год увеличился на 22%, в топ-3 направлений вошли Сочи, Геленджик и Анапа, сообщило ТАСС со ссылкой на аналитику сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Курорты Краснодарского края лидируют по числу бронирований среди всех российских курортов. Спрос на них за год увеличился на 22%", - отметили представители сервиса.

Помимо самой Анапы растет спрос и на отдых в Витязево в диапазоне 15-20%, говорится в сообщении.

В 2026 году турпоток в Анапу вырос на 30-40% в годовом выражении, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Полное восстановление турпотока в Анапе произойдет уже, вероятно, только в 2027 году

По словам Ромашкина, пляжи в Анапе открылись, люди уже купаются, идет установка лежаков, зонтиков у арендаторов пляжей, пишет "Газета.Ру".

«В январе, когда мы открыли продажи на летний сезон, Анапа прирастала на 30-40% год к году. Отчасти это был эффект низкой базы 2025 года. В то же время ожидание открытия пляжей в Анапе стимулировало российских туристов, и они очень живо все раскупали. В целом Анапа по числу туристов идет сейчас где-то посередине между 2024 и 2025 годами. Если брать абсолютные цифры, то в хороший 2024 год Анапу посетили около 5 млн туристов, в прошлом провальном году из-за разлива в декабре 2024 года было примерно 2,5 млн туристов. Полное восстановление турпотока в Анапе произойдет уже, вероятно, только в 2027 году. Ожидаем, что курортная отрасль, которая сильно пострадала в прошлом году — практически все сработали в убыток — в этом году все-таки начнет восстанавливаться и компенсировать потери прошлого года», - приводятся его слова в публикации.

По его словам, Анапа является направлением именно внутреннего туризма, иностранцев в Анапе ожидать не стоит.

«Иностранным туристам крайне тяжело добраться до Анапы. Они выбирают хабы с развитым авиасообщением (Москва, Петербург) или приграничные регионы на Дальнем Востоке, куда удобно добираться самолетом или переходить границу пешком/на автобусе», - заключил Ромашкин.

Туристы на фоне куч привозного песка отдыхают у кромки воды

Блогеры публикуют фото и видео заполненных туристами анапских пляжей. При этом, по их словам, сегодня морская вода холодная. Так, Макс Анапский сообщил, что температура воды всего + 17 градусов. Отдыхают у воды и на тех пляжах, где ведется засыпка привозным песком.

Убили пляжи, это не тот песок совсем

Люди на пляже Паралия в Витязев располагаются в узком промежутке между кучами и кромкой воды, машины же продолжают завозить песок, пишет Андрей Маковозов в своем Telegram-канале.

"Весь смысл отсыпки сейчас это отсыпать одну часть пляжа в то время как на другой будут стоять лежаки и после разравнивания первой части перенести туда лежаки и начать отсыпать вторую часть пляжа, в противном же случае Если отсыпать весь пляж целиком то людям просто будет негде отдыхать", - пишет он.

"Убили пляжи, это не тот песок совсем. После отсыпки какая-то твердая земля получается", - прокомментировал это сообщение Pavel Krasotin.

Туристы у кромки воды на пляже в Витязево. Скриншот фото Юрия Озаровского от 20.06.26, https://t.me/AnapaOzz/1520849"Ужас, конечно. Теперь не пляж , а стройка. К этому песку цемент нужен", - согласился Олег Юрьевич.

Юрий Озаровский  в своем Telegram-канале также разместил фото, как отдыхающие на пляже в Витязево теснятся у воды на фоне куч песка.

В Анапе курортный сезон открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
16:00, 20 июня 2026
Пять человек стали жертвами нападения на торговый центр в Краснодаре
Подтопление в Краснодаре. Фото: МЦУ Краснодар https://t.me/mcu_krd
07:46, 20 июня 2026
Краснодарцы указали властям на нерешенную проблему с откачкой воды
Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
04:49, 20 июня 2026
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе
Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02:50, 20 июня 2026
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой
00:51, 20 июня 2026
Оставлено в силе решение об изъятии имущества у бывшего губернатора Ростовской области
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
20 июня 2026, 11:40
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
20 июня 2026, 04:49
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

Алла Соболева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 июня 2026, 02:50
Гособвинитель потребовал реального срока для Аллы Соболевой

Акция протеста в Тбилиси. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=vK-H6h6AV_w
19 июня 2026, 23:52
Демонстранты в Тбилиси возмущены приговором Георгию Чахунашвили

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше