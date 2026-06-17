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03:18, 17 июня 2026

Голоса тысяч избирателей исключены из окончательного итога выборов в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Армении отказался провести повторное голосование на трех избирательных участках, где результаты выборов 7 июня были аннулированы. Такое решение, по мнению наблюдателей, бросает тень на справедливость процесса.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов. Согласно им, "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,27%, а блок "Армения" - 9,92%. Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 64 мандата, блок "Сильная Армения" - 29 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

На избирательных участках №10/51, № 35/65, №12/13, где результаты голосования 7 июня были аннулированы из-за зафиксированных нарушений, голосовали в общей сложности более 3 тысяч избирателей: 1287, 1315 и 809 человек соответственно, сообщила пресс-служба ЦИК Армении после подведения окончательных итогов выборов. 

“Решением ЦИК повторного голосования на этих участках не будет, однако материалы по данным избирательным участкам направлены в прокуратуру”, - объявили в комиссии. 

Глава ЦИК Армении Ваагн Овакимян 15 июня заявил, что “комиссия не обязана автоматически назначать повторное голосование после признания результатов голосования на отдельных участках недействительными”.

“Повторное голосование может проходить в неравных условиях, поскольку его участникам уже известны предварительные результаты выборов, что создает риск тактического голосования и может повлиять на свободное волеизъявление граждан”, - пояснил он. 

Овакимян также сослался на позицию Венецианской комиссии и Конституционного суда Армении, согласно которым при устранении последствий нарушений необходимо защищать права избирателей, уже выразивших законно свою волю. “Если повторное голосование не гарантирует свободный, равный и справедливый результат, оно не должно назначаться, поскольку может еще больше исказить волю избирателей”, - считает председатель Центризбиркома. 

Наблюдатели сочли решение ЦИК "проблемным"

Армянская наблюдательная миссия “Аканатес” (“Очевидец”) назвала “крайне спорной” оценку ЦИК о том, что аннулирование голосование на этих трех участках не влияет на итоговые результаты выборов. Миссия поставила под сомнение решение комиссии не назначать повторное голосование, сочтя его “проблематичным” с точки зрения национального избирательного законодательства, международных правовых стандартов и обеспечения общественного доверия. 

“Хотя утверждение ЦИК о том, что осведомленность о предварительных результатах при проведении повторного голосования может привести к “тактическому голосованию”, основано на докладе Венецианской комиссии, в данном случае этот аргумент не может превалировать над необходимостью установить реальную картину преодоления политической силой проходного барьера”, - говорится в заявлении миссии.

“Аканатес” подчеркивает, что “невозможно исключить влияние более чем 3000 голосов на проблемных участках на распределение мандатов без обоснованного и публичного математического расчета”.

“Отсутствие такого расчета подрывает прозрачность процесса. Лишение этих избирателей их активного избирательного права на основании предположений о “тактическом голосовании» напрямую нарушает правовой принцип соразмерности, поскольку аннулирование голосов не может считаться соразмерной и необходимой мерой для устранения ошибки в администрировании выборов. Общественное доверие к выборам является краеугольным камнем легитимности любого демократического процесса. Решение Центризбиркома создает опасный прецедент, который может бросить тень на общественное восприятие справедливости избирательного процесса”, - подчеркнули представители миссии.  

Оппозиционные политические силы заявили о нарушениях при подсчете голосов и выразили уверенность, что аннулирование голосования на трех участках повлияло на итоговые результаты выборов. “Результаты, зафиксированные в подобных условиях, не могут служить основанием для формирования легитимной власти, пользующейся доверием большинства народа”, - говорится в заявлении шести оппозиционных партий, опубликованном на странице партии “Процветающая Армения” в соцсети.

Заявление оппозиционных сил поддержал также лидер партии “Крылья единства”, бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. Он назвал результаты парламентских выборов “незаконными”. “Официальные результаты не отражают реальную волю граждан, а сформированный по их итогам парламент будет испытывать серьезный дефицит доверия и легитимности”, - утверждает Татоян. 

Политологи указали на опасный прецедент и рост авторитарных тенденций

Решение ЦИК не проводить повторное голосование на трех участках имеет прямое влияние на непрохождение партии “Процветающая Армения” в парламент и на число мандатов партии “Гражданский договор”, отметил руководитель Регионального центра демократии и безопасности в Ереване Тигран Григорян. Он подчеркнул, что “Гражданский договор” получил в результате этого решения три дополнительных мандата, которые обеспечили правящей силе большинство в три пятых голосов в Национальном собрании.

“Целую неделю “боролись” за то, чтобы россияне не делегитимизировали результаты выборов, а затем сами это сделали, - у всех на глазах и совершенно открыто, на фоне внезапно активизировавшихся тостов о демонтаже криминально-олигархических сил, с очевидным нарушением закона. Делегитимация результатов выборов не происходит по щелчку пальцев и не выглядит как что-то абстрактное. Сейчас, конечно, появятся объяснения о том, что очевидным “беспределом” занимаются во имя суверенитета и демократии, однако все это уже не имеет существенного значения. Это очень опасный прецедент, который также показывает, что у правящей силы не осталось никаких “красных линий”, - сказал Григорян “Кавказскому узлу”. 

Парламентские выборы 7 июня мало что изменили в политической системе Армении, так как в парламенте вновь сформировалась привычная модель противостояния между “новыми” и “старыми” силами, считает политолог Манвел Саргсян

“Часть политиков рассматривает итоги выборов как шаг к укреплению суверенитета и демократии, связывая это с ослаблением российского влияния, однако, уход от влияния России сам по себе не гарантирует демократического развития страны. Настоящий путь к европейским ценностям предполагает уважение к плюрализму мнений, общественный диалог, коллективное принятие решений и защиту прав человека. Однако политическая ситуация после выборов свидетельствует не о демократизации, а о росте авторитарных тенденций”, - констатировал Саргсян.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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