Личный полив цветов на городской улице мэром Избербаша вызвал иронию в Сети

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В соцсетях распространился ролик, на котором мэр Избербаша Расул Бакаев на одной из улиц города лично поливает цветы. Избербашцы, комментируя это видео, призвали его заниматься административной работой. Они указали на ряд нерешенных проблем в городе, в том числе на перебои с водой и разбитые дороги.

Как информировал "Кавказский узел", жители Избербаша периодически жалуются на различные проблемы в городе. В частности, 16 сентября 2025 года они пожаловались на регулярные перебои с водой.

12 сентября 2025 года подача воды в Избербаше была приостановлена из-за крупного порыва на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". Эта авария стала второй со 2 сентября, из-за которой в городе возникли перебои с водой.

Ролик, на котором показано, как глава Избербаша Расул Бакаев на одной из городских улиц поливает цветы, был опубликован, в частности, в Instagram*-паблике sapa_kavkaz.

На кадрах показана улица в утреннее время и человек в спортивном костюме. Он держит в руках шланг, который другим концом прикреплен к бочке поливального автомобиля. Человек поливает водой из шланга цветы в клумбе.

"Глава администрации Избербаша начал свой рабочий день в пять утра с полива цветов на городской аллее", – сказано в посте.

Этот ролик также был опубликован в Instagram*-паблике dagizvestiyaa. "Рано утром жители Избербаша заметили главу города Расула Бакаева, который в спортивной форме лично поливал цветы и зелёные насаждения на одной из центральных улиц. По информации источников, подобные утренние обходы для мэра Избербаша не редкость", – сказано в описании видео.

Эта запись в Instagram*-паблике dagizvestiyaa, на который подписаны около 460 тысяч пользователей, на 12.35 мск 9 июня набрала 1359 отметок "Нравится" и 59 комментариев.

"А у нас нет воды. Уж лучше бы занялся с утра этой главной проблемой города, а цветочками пусть занимается тот, кому за это платят зарплату", – написал da.brat5.

"Поливает цветы – хорошо. А вот состояние дороги рядом с цветами он не видит?" – спросила sara_m_167.

"Мэр, пожалуйста, цветы подождут, сделайте дороги на загородных улицах. Проведите нормально уличное освещение, ведь дети по этим темным переулкам возвращаются из школ и с тренировок", – отметил пользователь izberbur.

Ролик о том, как глава Избербаша поливает цветы, также был опубликован в Instagram*-паблике dagestan_inform, на который подписаны около 655 тысяч пользователей. На 12.35 мск 9 июня этот пост набрал 1116 отметок "Нравится" и 151 комментарий.

"Ждём видео с ямочным ремонтом. По дорогам ездить невозможно. А цветы и дождик польёт", – считает ibragimhalilovaelmira.

"Дороги как американские горки", – отметил _osman_1003.

"Поэтому, наверно, у нас напора воды нету", – сыронизировала zina.9303.

"А что, службы по озеленению города не работают? Каждый должен заниматься своим делом", – написал пользователь marzhanat6753.

"Мэр должен заниматься административно-хозяйственными вопросами города. А там? Там есть над чем поработать. Уверен. Каждый должен заниматься своим делом. Зеленхоз должен заниматься поливом цветов, а мэр должен заниматься управлением города. Там, если окунуться в административно-хозяйственную деятельность, то цветы поливать некогда, даже в собственном дворе", – подчеркнул пользователь jamidin117.

На 12.35 мск на сайте администрации Избербаша нет комментариев относительно жалоб местных жителей на проблему с дорогами и регулярные перебои с водой.

"Кавказский узел" также писал, что еще 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Бывший мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

На проблему с подачей воды избербашцы жаловались еще в 2021 году. Проблема является системной, потому что из водопровода разворовывается половина воды, которая должна поступать в Избербаш, пояснили тогда в мэрии.

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