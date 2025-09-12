Избербаш остался без водоснабжения второй раз за 10 дней

Вторая со 2 сентября крупная коммунальная авария названа причина отсутствия воды в дагестанском городе Избербаш.

Как писал "Кавказский узел", ремонтные работы для возобновления подачи воды в Буйнакск затянулись из-за ливней, сообщило правительство Дагестана. Пользователи Telegram сообщили, что в ряде районов города вода идет, но очень плохого качества.

В июне в Буйнакске возникли длительные перебои с подачей воды, тогда проблемы объяснялись поломкой насоса на насосной станции "Чиркей-Буйнакск". Горожане, которым более недели пришлось покупать воду, жаловались, что водоснабжение прерывается регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно.

Подача воды в Избербаше временно приостановлена из-за крупного прорыва на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". "Сегодня в 7.30 на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" диаметром 1020 мм обнаружен крупный прорыв в районе аэропорта. В связи с этим насосная станция первого подъема в городе Каспийск была отключена, подача воды в город Избербаш временно приостановлена. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении, сообщил Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

Перебои в подаче воды могут продлиться до 18 сентября, цитирует сообщение издание «Молодежь Дагестана».

Ранее, 2 сентября, на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" произошел прорыв в районе аэропорта, из-за чего подача воды в город Избербаш была приостановлена. На следующий день, 3 сентября, водоснабжение было восстановлено, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по республике.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.