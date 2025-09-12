×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 12 сентября 2025

Избербаш остался без водоснабжения второй раз за 10 дней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вторая со 2 сентября крупная коммунальная авария  названа причина отсутствия воды в дагестанском городе Избербаш.

Как писал "Кавказский узел", ремонтные работы для  возобновления подачи воды в Буйнакск затянулись из-за ливней, сообщило правительство Дагестана. Пользователи Telegram сообщили, что в ряде районов города вода идет, но очень плохого качества.

В июне в Буйнакске возникли длительные перебои с подачей воды, тогда проблемы объяснялись поломкой насоса на насосной станции "Чиркей-Буйнакск". Горожане, которым более недели пришлось покупать воду, жаловались, что водоснабжение прерывается регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно. 

Подача воды в Избербаше временно приостановлена из-за крупного прорыва на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". "Сегодня в 7.30 на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" диаметром 1020 мм обнаружен крупный прорыв в районе аэропорта. В связи с этим насосная станция первого подъема в городе Каспийск была отключена, подача воды в город Избербаш временно приостановлена. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами", - говорится в сообщении, сообщил Единый оператор республики в сфере водоснабжения и водоотведения.

Перебои в подаче воды могут продлиться до 18 сентября, цитирует сообщение издание «Молодежь Дагестана».

Ранее, 2 сентября, на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш" произошел прорыв в районе аэропорта, из-за чего подача воды в город Избербаш была приостановлена. На следующий день, 3 сентября, водоснабжение было восстановлено, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по республике.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
08:56, 12 сентября 2025
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
2
 Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
04:56, 11 сентября 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
Все события дня
Новости
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Электрик. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
Ирина Карпова с щенком Дафной на руках. Кадр видеосюжета телеканала "Россия Дагестан".
23:04, 11 сентября 2025
Зоозащитница в Дагестане попала под следствие после публикации об убившем собак водителе
Устранение аварии на водопроводных сетях в Буйнакске. 11 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/gorodbuynaksk/9315
13:28, 11 сентября 2025
Власти объяснили ухудшением погоды срыв сроков подачи воды в Буйнакске
11:50, 11 сентября 2025
Два военных из Дагестана награждены посмертно
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
17:43, 6 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Монитор пациента» добивается от правительства Дагестана пересмотра объемов медицинской помощи
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
12 сентября 2025, 07:57
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
12 сентября 2025, 02:58
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Ирина Карпова с щенком Дафной на руках. Кадр видеосюжета телеканала "Россия Дагестан".
11 сентября 2025, 23:04
Зоозащитница в Дагестане попала под следствие после публикации об убившем собак водителе

Маршрутное такси в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 сентября 2025, 18:27
Пользователей соцсети возмутил рост стоимости проезда в Грозном

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше