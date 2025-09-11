Власти объяснили ухудшением погоды срыв сроков подачи воды в Буйнакске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возобновление подачи воды в Буйнакске запланировано на утро 12 сентября, сроки ремонта затянулись из-за ливней, сообщило правительство Дагестана. Пользователи Telegram сообщили, что в ряде районов города вода идет, но очень плохого качества.

Как писал "Кавказский узел", водоснабжение Буйнакска прекращено 9 сентября из-за аварии на водопроводных сетях. Без воды остались жители более 15 улиц и нескольких поселков, а также шесть детских садов и три школы. Водоснабжение Буйнакска в полном объеме будет возобновлено к утру 12 сентября, пообещало сегодня правительство Дагестана.

ГУП «Дагводоканал» продолжает аварийно-восстановительные работы на водоводе «Чиркей-Буйнакск», ремонтные работы планируется завершить к вечеру сегодняшнего дня, сообщил заседании штаба по подготовке объектов ЖКХ первый замминистра строительства и ЖКХ РД Исмаил Шихсаидов.

"9 сентября объект оперативно был обеспечен необходимым материалом и техникой. Рабочая бригада в количестве 10 человек и четырех единиц техники, включая 2 экскаватора и 2 подъемных крана, приступила к восстановительным работам. Вчера работы велись целый день. Ввиду ухудшения погодных условий временно были приостановлены, в ночной период были возобновлены. Сегодня с утра водоканал докладывал, что работы ведутся в полном объеме. К вечеру работы будут завершены", - сообщил он.

И.о. гендиректора АО «Единый оператор РД» Светлана Багрова добавила, что с вечера будут наполняться резервуары, также планируется провести гиперхлорирование для недопущения загрязнения и инфекции. В полном объеме город будет обеспечен водой завтра утром, указано в Telegram-канале правительства Дагестана.

Koмментаторы в Telegram-канале администрации Буйнакска возмутились отсутствием воды. Пост с предложением горожанам сообщать о проблемах набрал к 13.28 17 комментариев.

"По какому праву диспетчера водоканала отключают телефон? Откуда люди должны получать информацию?", - написала Марина Магомедова.

"Администрация вообще в курсе , какую воду подают в город?Она вся черная", - добавила она, сообщив, что проживает на улице Дахадаева.

ЖМЗ подали очень грязную воду, что с ней делать", - спросила Найчик.

Большинство пользователей интересовались сроками подачи воды.

"Воду когда дадут в центре города?" - спросил Али Алиев.

"На Таш баш когда будет подача воды? Без воды сидим, говорили сегодня будет подача, так и нету", - спросил пользователь, который вместо ника использует эмодзи сердца.

В июне в Буйнакске возникли длительные перебои с подачей воды, тогда проблемы объяснялись поломкой насоса на насосной станции "Чиркей – Буйнакск". Горожане, которым более недели пришлось покупать воду, жаловались, что водоснабжение прерывается регулярно на фоне обещаний властей решить проблему, а подвоз воды организован некачественно.

"Кавказский узел" также писал, что в начале июня 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. 11 июня управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения горожан стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Массовые отравления в городе происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты. В марте дело бывшего исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" было передано в суд.

