Жители Избербаша пожаловались на регулярные перебои с водой

Подача воды в Избербаш была восстановлена после окончания ремонтных работ на водоводе "Каспийск - Избербаш", однако горожане отметили, что подобные выключения в городе регулярны.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября подача воды в Избербаше была приостановлена из-за крупного порыва на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". Эта авария стала второй со 2 сентября, из-за которой в городе возникли перебои с водой.

14 сентября аварийные работы на магистральном водоводе «Каспийск–Избербаш» были полностью завершены, насосное оборудование запущено в штатном режиме, начато заполнение магистрального водовода, сообщил в своем Telegram-канале Единый оператор.

В публикации говорится, что после повторного пуска насосного оборудования возможно временное повышение мутности воды. Рекомендуется первые часы после подачи воды воздержаться от её использования в пищевых целях и при необходимости предварительно отстаивать или кипятить воду.

Жители Избербаша подтвердили 15 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что подача воды в город восстановлена.

Вода отключается в городе очень часто, бывает почти неделями не бывает

Подача воды в доме возобновилась в полночь с 14 на 15 сентября, рассказал Расул. «Вода была очень загрязненная, мутная, пригодная только для технического использования. Вода отключается в городе очень часто, бывает почти неделями не бывает. И питьевую воду покупаем ежедневно», - рассказал он.

По его словам, подвоза воды не было. «Мы звонили заказать водовозку, но так и не дождались», - рассказал Расул.

«У нас молодая семья из четырех человек, живём в панельном доме. Есть маленькие дети. На четвертый этаж очень сложно воду таскать. Это уже на протяжении скольких лет происходят проблемы с водой»,- посетовал он.

В городе постоянно проблемы с водой

15 сентября вода пошла тонкой струей, очень грязная, поделился Магомед. «В городе постоянно проблемы с водой. Подвоза не бывает, воду из крана никогда не используем для питья, покупаем бутилированную», - отметил он.

По словам Исмаила, у них около трех дней не было воды, и 15 сентября к 15.00 мск она пошла. «Никто в администрации не отвечает на звонки, охранник сказал: "Сегодня выходной" (15 сентября в Дагестане объявлен выходным днем по случаю Дня единства народов Дагестана, - прим. «Кавказского узла»)", - пожаловался он.