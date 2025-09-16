Жители Избербаша пожаловались на регулярные перебои с водой
Подача воды в Избербаш была восстановлена после окончания ремонтных работ на водоводе "Каспийск - Избербаш", однако горожане отметили, что подобные выключения в городе регулярны.
Как писал "Кавказский узел", 12 сентября подача воды в Избербаше была приостановлена из-за крупного порыва на магистральном водоводе "Каспийск - Избербаш". Эта авария стала второй со 2 сентября, из-за которой в городе возникли перебои с водой.
14 сентября аварийные работы на магистральном водоводе «Каспийск–Избербаш» были полностью завершены, насосное оборудование запущено в штатном режиме, начато заполнение магистрального водовода, сообщил в своем Telegram-канале Единый оператор.
В публикации говорится, что после повторного пуска насосного оборудования возможно временное повышение мутности воды. Рекомендуется первые часы после подачи воды воздержаться от её использования в пищевых целях и при необходимости предварительно отстаивать или кипятить воду.
Жители Избербаша подтвердили 15 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что подача воды в город восстановлена.
Вода отключается в городе очень часто, бывает почти неделями не бывает
Подача воды в доме возобновилась в полночь с 14 на 15 сентября, рассказал Расул. «Вода была очень загрязненная, мутная, пригодная только для технического использования. Вода отключается в городе очень часто, бывает почти неделями не бывает. И питьевую воду покупаем ежедневно», - рассказал он.
По его словам, подвоза воды не было. «Мы звонили заказать водовозку, но так и не дождались», - рассказал Расул.
«У нас молодая семья из четырех человек, живём в панельном доме. Есть маленькие дети. На четвертый этаж очень сложно воду таскать. Это уже на протяжении скольких лет происходят проблемы с водой»,- посетовал он.
В городе постоянно проблемы с водой
15 сентября вода пошла тонкой струей, очень грязная, поделился Магомед. «В городе постоянно проблемы с водой. Подвоза не бывает, воду из крана никогда не используем для питья, покупаем бутилированную», - отметил он.
По словам Исмаила, у них около трех дней не было воды, и 15 сентября к 15.00 мск она пошла. «Никто в администрации не отвечает на звонки, охранник сказал: "Сегодня выходной" (15 сентября в Дагестане объявлен выходным днем по случаю Дня единства народов Дагестана, - прим. «Кавказского узла»)", - пожаловался он.
источник: корреспондент "Кавказского узла"