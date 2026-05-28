Сбор помощи стал единственным способом поддержки Виктории Гончаровой в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Зоозащитница Виктория Гончарова из Адыгеи в колонии не может получать помощь от родственников, которые живут на Украине, сбор средств на передачи - продукты, средства гигиены - ведут волонтеры. Сбор помощи на передачи заключенным даже по террористическим статьям по действующим законам безопасен, указали юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня 2023 года стало известно, что Майкопский суд приговорил к шести с половиной годам заключения жительницу Адыгеи Викторию Гончарову, признав ее участницей "Правого сектора"* и виновной в распространении заведомо ложной информации про российских военных. Верховный суд Адыгеи оставил приговор без изменения. Правозащитники признали ее политзаключенной.

Волонтеры помогают Виктории Гончаровой

Платформа "Заодно" проводит сбор средств для политзаключенной из Адыгеи Витории Гончаровой. К 18.58 мск из 16 тысяч на закупку продуктов и средств личной гигиены собран 1201 рубль.

Виктория Гончарова находится в ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Валерия Грейскоп, специалист платформы взаимопомощи «Бюро передач», которая занимается сбором помощи для нее.

Ближайшие родственники Виктории находятся на Украине – а отправлять в российскую колонию посылки из-за границы нельзя, поэтому они обращаются за помощью к нам

«Это исправительная колония общего режима для женщин, отбывающих наказание впервые. Живут там в общежитиях, днем работают на швейном производстве. «Бюро передач» координирует передачи для Виктории Гончаровой уже 1,5 года. Это уже десятый сбор для Виктории. Мы делаем ей передачи двумя способами – либо заказываем онлайн во ФСИН-магазине, либо ищем волонтера, который собирает для нее передачу и отвозит лично в колонию. Ближайшие родственники Виктории находятся на Украине – а отправлять в российскую колонию посылки из-за границы нельзя, поэтому они обращаются за помощью к нам», - сообщила она.

По ее словам, чаще всего Виктория просит о самых обыкновенных вещах.

«Продукты питания, мясные и молочные продукты, чай, кофе, сладости, орехи, средства личной гигиены и бытовая химия. В начале мая наш волонтер собирал для Виктории передачу ко дню рождения – там были фрукты и овощи, и передать их удалось только с третьего раза: сначала перенесли окно передач, и волонтер не успел его найти до закрытия, потом – из-за новых правил упаковки, которые ввела администрация. Из интересного – однажды передавали Виктории набор косметики по ее просьбе: тушь, помада, карандаш для глаз", - рассказала Валерия Грейскоп.

Виктория очень любит животных и продолжает помогать им даже в заключении.

«В октябре 2024 года Виктория рассказала, что администрация колонии, где она отбывает наказание, собирается отравить кошку Беатрису, которую она приютила. Ей удалось договориться с сотрудником ФСИН о том, чтобы эту кошку не убивали – а мы в «Бюро передач» развернули целую операцию по ее спасению: нашли среди сторонников ОВД-Инфо** новую хозяйку для кошки из Германии, и несколько волонтеров, которые участвовали в спасении кошки: одни вывезли ее с КПП колонии, другие забрали на передержку, третьи – провели медицинские процедуры и оформили документы, чтобы отправить кошку своей новой хозяйке в Германию", - отметила она.

Все заключенные без исключения имеют право на получение передач вне зависимости от статьи обвинения и сопутствующих статусов

Что касается самого сбора помощи, то все сборы на передачи для Виктории Гончаровой, то его организуют через платформу «Заодно».

«Там можно перевести пожертвование напрямую на карту доверенного лица. Перед этим всегда проводится проверка, чтобы убедиться, что держатель карты не находится в списках Росфинмониторинга как «экстремисты». Получается, что платеж не попадает ни на счет ОВД-Инфо** или других организаций, ни на личный счет Виктории Гончаровой – и по сути ничем не отличается от денежного перевода другу на карту. Дальше все собранные деньги идут на оплату передачи для Виктории. Все заключенные без исключения имеют право на получение передач вне зависимости от статьи обвинения и сопутствующих статусов. Мы не знаем ни одного случая, когда человека преследовали бы за передачу политзаключенному», - заключила Грейскоп.

Родным не удается помогать Виктории

Сестра Виктории Наталия рассказала «Кавказскому узлу», что находится на Украине, поэтому посещать ее не может.

«Так получилось, что я и наш папа живём на Украине, а Виктория переехала на родину нашей мамы в Адыгею в 1990 году, когда вышла замуж и с тех пор живёт там. Там же у нее родилась дочь, потом внуки. А 14 февраля 2022 года у нее умер муж, потом началась <специальная военная операция>. Потом в апреле 2022 года ее арестовали и до сентября 2023 года она находилась в СИЗО и до этих пор с ней общалась дочь по телефону. Потом сестре дали срок 6 с половиной лет и отправили в ИК в Зеленокумск Ставропольского края. С тех пор дочь с ней и с нами не общается, сменила номер телефона. Так что о свидании с матерью ее дочь даже и не думает, муж умер, а я и папа приехать не можем по известным причинам. А наша мамочка умерла почти три года назад, когда сестричке дали срок, не выдержала, инсульт. А близких родственников в России не осталось», - сообщила она.

Держится, она всегда была сильна духом

Единственная связь с ней – редкие телефонные звонки.

«Сейчас Виктория находится в колонии в Самаре. Со звонками здесь проблематично, дают звонить не чаще одного раза на месяц, если конечно не теряют ее заявление, такой прецедент имел место. По голосу могу сказать, что держится, она всегда была сильна духом. На условия содержания, давление или нарушение прав она не жаловалась, но я думаю, что рассказать о многом у нее нет возможности. И больших проблем со здоровьем, слава богу, нет. Конечно, давление, слабость, боли в суставах, но это все возрастное. Передачи принимают, но не все, то фрукты не в заводской упаковке, хотя я ещё не встречала фрукты в заводской упаковке, то ещё какие-то придирки. Передачи и интернет магазины заказывают девочки-волонтёры, которые взяли опеку над Викторией, и в основном за свои собственные средства. Я им перечислить деньги не могу, у нас на Украине запрет на перечисления средств на российские карты. Письма получает, пишет ответы, хотя приходят не все, понимает об этом в последующей переписке. А письма для неё это огромная поддержка, ей пишут со всего мира», - рассказала Наталия.

Волонтер, которая помогает Виктории, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что несколько месяцев Виктория не звонила.

«Она как раз вчера позвонила впервые за несколько месяцев. Это её вторая колония. вначале она была в СИЗО, потом в колонии на юге, в Зеленокумске. Там была возможность звонить, с прослушкой оперативниками, конечно. Потом её отправили в Самару в колонию. И вот позавчера она мне позвонила, мы пообщались. В основном говорили про кошек. Нас слушала цензура, ничего не расскажешь. Она хочет знать, как там семья на Украине, не бомбят ли сильно. Этого не скажешь. Просто сказала, что семья держится. Сама бодрая, веселая, умница и молодец», - сказала Мария Бовенко.

По ее словам, сначала Виктории было очень тяжело, она писала, что может только ненавидеть.

«Однажды ей написал священник, и они как-то смогли поговорить в письмах. Кроме прочего она просто красавица и заводила, очень сильная женщина. Держится отлично. Спасает кошек из тюрьмы. В предыдущей колонии хотела помочь еще политической женщине, но ей резко остановила администрация», - рассказала Бовенко.

Сборы на поддержку заключенных не противоречат законам

Адвокат Мария Спасибухова, которая представляла интересы Виктории на этапе кассации, рассказала, что перевод денег в рамках сбора помощи не является нарушением закона.

«Незаконно переводить на счет экстремистской организации, а сбор на передачу в колонии пока не запрещен», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Она также сообщила, что обжалование приговора не дало результатов.

«Обжаловали до Верховного суда, везде отказ», - отметила она.

Оказание такому человеку финансовой помощи не равно участию в совершении преступлений, поскольку эти деньги не направлены на оказание ему помощи в совершении каких-либо преступлений

Юрист Тимур Филиппов также считает, что сбор помощи не может считаться нарушением закона.

«Насколько я понимаю, наказания за такие действия пока нет. Оказание такому человеку финансовой помощи не равно участию в совершении преступлений, поскольку эти деньги не направлены на оказание ему помощи в совершении каких-либо преступлений», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Он подчеркнул, что помощь будет передана ей не деньгами, а в виде необходимых продуктов и вещей.

«Я считаю, что пока это безопасно», - отметил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

** внесена в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.