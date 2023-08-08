Приговор Гончаровой оставлен без изменения

08 августа 2023, 14:23

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Верховный суд Адыгеи оставил без изменения решение Майкопского суда, который приговорил жительницу республики Викторию Гончарову к шести с половиной годам заключения, признав ее участницей "Правого сектора"* и виновной в распространении фейков про военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня стало известно, что Майкопский суд приговорил к шести с половиной годам заключения жительницу Адыгеи Викторию Гончарову, признав ее участницей "Правого сектора"* и виновной в распространении заведомо ложной информации про российских военных.

Верховный суд Адыгеи оставил без изменения приговор Виктории Гончаровой по делу о причастности к "Правому сектору"* и распространении недостоверной информации о российских военнослужащих, передало сегодня "ОВД Инфо"**.

По версии следствия, Гончарова начала принимать участие в деятельности украинской организации, которая признана судом экстремистской и запрещена на территории России, так как является сторонницей националистической идеологии и активно интересовалась событиями в Крыму и на Украине. Также следствие считает, что Гончарова демонстрировала через соцсети символики запрещенных в России экстремистских украинских организаций и пропагандировала экстремистскую идеологию среди знакомых.

Комментариев от Гончаровой или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июля стало известно, что суд в Майкопском районе оштрафовал местную жительницу Надежду Дедкову, признав ее виновной в дискредитации военных.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

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