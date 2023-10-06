Правозащитники признали политзаключенной жительницу Адыгеи

Правозащитники отметили, что статья о распространении фейков 207.3 Уголовного кодекса России, по который признана виновной Гончарова, была введена после начала военной операции на Украине и противоречит как российской Конституции и международным обязательствам России, так и базовым принципам права. Они подчеркнули, что эта статья создана для осуществления политических репрессий против критиков власти и должна быть отменена. Любые преследования по этой статье являются неправомерными и должны быть прекращены, говорится в заявлении на сайте правозащитного проекта.

Также правозащитники заявили, что обвинение Гончаровой по статье об участии в экстремистской организации безосновательное. "Уголовное преследование Виктории Гончаровой по статье об участии в экстремистской организации, на наш взгляд, велось и завершилось обвинительным приговором при отсутствии состава преступления. Как следует из сообщения ФСБ, обвинение сводится к тому, что в 2022 году Гончарова вступила в запрещённый Верховным Судом РФ "Правый сектор"*, в его составе она пропагандировала эту организацию и демонстрировала её символику", - отметили правозащитники.

Однако "вызывает большие сомнения, что Виктория Гончарова в 2022 году, находясь на территории России, могла каким-либо образом вступить в украинскую организацию "Правый сектор"*". "После 2015 года "Правый сектор"* в значительной степени утратил даже то небольшое влияние, которое у него было до того, а о его реальной активности на территории России никогда ничего не было известно", - говорится в сообщении.

Силовики сообщали лишь о том, что "Гончарова в своей соцсети демонстрировала флаги и "рекламировала" организацию среди своих знакомых". Такие действия "не являются доказательством фактического вступления в "Правый сектор"*", кроме этого "можно говорить и о малозначительности этой деятельности и отсутствии от ней реальной общественной опасности", указано в сообщении. "Мы считаем, что публичное выражение симпатий к организации не тождественно вступлению и принадлежности к организации, а является осуществлением права на свободу выражения", - отметили правозащитники.

Они указали, что хотя членство в "Правом секторе"* и подпадает формально под действие статьи 282.2 УК РФ, преступлением, в соответствии со статьей 14 УК РФ, является только общественно опасное деяние. "По сути Гончарова лишь демонстрировала запрещённую российскими властями символику либо атрибутику. Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций предусмотрены составом статьи 20.3 КоАП РФ и влекут за собой наказание в виде наложения на граждан административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток. Уголовная статья 282.4 УК РФ о неоднократной «пропаганде либо публичном демонстрировании такой символики и атрибутики» может быть применена лишь при наличии ранее аналогичных административных правонарушений, информация о которых в случае Гончаровой отсутствует", - заявили они.

Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» считает Викторию Гончарову политической заключённой и требует её немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования, указано в сообщении.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.