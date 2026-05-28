×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:40, 28 мая 2026

Боец из Урюпинска убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Горбачев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1794 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 27 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1793 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 33-летний контрактник Виктор Горбачев, сообщила в своем телеграм-канале администрация Урюпинска. Подробностей его биографии в публикации не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1794 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Урюпинска стало известно 5 мая. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит контрактник Александр Медведько.

Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9150

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:41, 28 мая 2026
ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформы при ПАСЕ
05:47, 28 мая 2026
Краснодарец осужден за попытку перейти линию фронта
01:52, 28 мая 2026
Фигурант дела Шпака лишился многомиллионных активов
22:17, 27 мая 2026
Житель Ростова-на-Дону приговорен к длительному сроку по делу о госизмене
20:44, 27 мая 2026
Четверо дагестанцев осуждены на длительные сроки по делу о тюремном джамаате
19:50, 27 мая 2026
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
Все события дня
Новости
Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
12:40, 28 мая 2026
Главред "Сапы" оставлена под стражей несмотря на поручительства коллег
Адвокат Папуны Лоцулашвили. Фото: https://sovanews.tv/2026/05/27/v-gori-zaderzhali-muzhchinu-zayavivshego-ob-izbienii-so-storony-policzii/
11:40, 28 мая 2026
Шесть силовиков задержаны из-за применения насилия в Гори
Руслан Кутаев. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"
09:41, 28 мая 2026
ПАСЕ отказалась исключать Кутаева* из оппозиционной платформы при ПАСЕ
Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:43, 28 мая 2026
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами
Наргиз Абсаламова. Фото: https://www.meydan.tv/
07:45, 28 мая 2026
Осужденная по делу Abzas Media журналистка пожаловалась на отсутствие медицинской помощи
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
14:08, 26 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
12
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Фото
21:05, 26 мая 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)!
Фото
17:04, 26 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Без права на критику. За что уволили сотрудников ОМОНа в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Алина Джикаева. Фото: t.me/alina_djikaeva
28 мая 2026, 12:40
Главред "Сапы" оставлена под стражей несмотря на поручительства коллег

Трамп и Пашинян. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 08:43
Трамп поддержал Пашиняна перед грядущими в Армении выборами

Полицейский. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
28 мая 2026, 06:46
Избиение задержанных грузинскими силовиками обернулось резонансным расследованием

Заседание парламента Армении. Информация с электронного табло: 3 - явка, 104 - неявка, 54 - кворум. Коллаж "Кавказского узла" Скриншот видео https://news.am/ru/video/1038688
27 мая 2026, 11:04
Больше сотни армянских парламентариев второй день подряд проигнорировали заседание

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше