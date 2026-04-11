Кавказский узел

07:34, 11 апреля 2026

Волгоградский Свидетель Иеговы* освободился из колонии

Валерий Рогозин с супругой после выхода из колонии. Апрель 2026 года. Фото с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верующий из Волгограда Валерий Рогозин вышел на свободу, отбыв в колонии срок по обвинению в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября 2021 года суд признал пятерых волгоградских Свидетелей Иеговы* виновными в экстремизме. Подсудимые в последнем слове заявили о своей невиновности. Апелляционная и кассационная инстанции не удовлетворили жалобы на приговор. В декабре 2025 года вышел из колонии один из осужденных по этому делу, 60-летний Игорь Егозарян. Он был осужден на шесть лет, но фактически провел в колонии около 3,5 года. С учетом прошлых ограничений его срок пересчитали и освободили раньше.

Валерий Рогозин, Сергей Мельник, Игорь Егозарян, Вячеслав Осипов и Денис Пересунько были обвинены в причастности к экстремистской организации. Они настаивали, что не причастны к деятельности юридического лица, а просто исповедовали свою религию. Егозарян и Мельник получили по шесть лет колонии, Осипов и Пересунько – по шесть лет и три месяца, а Рогозин – шесть лет и пять месяцев. В июле 2022 года суд в Волгограде обратил в собственность государства дом и земельный участок общины, пожертвованный другому религиозному объединению.

Валерий Рогозин освободился из колонии в Удмуртии, сообщает сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

"Чувствую себя замечательно! Наконец-то я среди друзей. Хотя через письма я всегда чувствовал себя в родной семье", - приводятся в публикации слова Рогозина, сказанные после освобождения.

Валерий Рогозин - бывший военный летчик, до ареста он работал инженером‑проектировщиком. В мае 2019 года его задержали на рабочем месте и отправили в следственный изолятор. «Сложно было находиться в камере, где трое из четверых курят. К условиям в СИЗО невозможно привыкнуть, к ним можно только приспособиться», - поделился воспоминаниями бывший арестант.

В колонии Рогозин работал в швейном цеху, незадолго до освобождения, произошедшего 7 апреля, он достиг пенсионного возраста, потому от него больше не требовалось работать.

В заключении остается еще один из осужденных по этому делу, Денис Пересунько. Его освобождение ожидается в июне 2026 года, говорится в публикации.

Напомним, в суде первой инстанции, по версии защиты, оглашались доказательства, которые не имеют отношения ни к сути обвинений, ни к религиозным взглядам подсудимых, а религиоведческая экспертиза не разъяснила, в чем состоит вменяемый верующим экстремизм. Родные подсудимых указали, что в случае лишения свободы семьи останутся без кормильцев.

Еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

